Neues Logo für pmv Peter Meyer Verlag

nachhaltig.seit 1976.

Es wird Frühling und in der Luft liegt Aufbruchstimmung! Diese Energie haben wir genutzt, das Sonnen-Logo des Verlages zu modernisieren. Zur obligatorisch aufgehenden Sonne führt nun ein grüner Weg – folgen Sie uns hinaus ins Grüne und zu mehr Nachhaltigkeit in der Freizeit!



Das Logo ist neu, der Inhalt immer verlässlich und aktuell: Das relaunchte Signet des Reisespezialisten Peter Meyer Verlag aus dem rheinhessischen Saulheim bringt Aufbruchstimmung, Abenteuerlust und umweltfreundliche Verlagsphilosophie gleichermaßen zum Ausdruck.



Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gehören zum unabänderlichen Markenkern des pmv-Verlagsprogramms. Nicht erst, seit diese Themen in den vergangenen Jahren zunehmend öffentlichkeitswirksam geworden sind – sondern schon seit der Gründung des Peter Meyer Verlags vor beinah einem halben Jahrhundert, im Jahr 1976.



Verlegerin Annette Sievers möchte diese Grundüberzeugung nun noch stärker auch über das Logo kommunizieren: Ein grüner Weg schwingt sich gen Horizont der Sonne entgegen. Grafikerin Nicole Gehlen von der Heidelberger Agentur königsblau-design hat mit viel Gefühl und ihrem geschulten Auge fürs Detail diese Vision umgesetzt.



Naturverbundenheit, Klimaschutz und eine ökologische Zukunftsvision prägen die Arbeit des Peter Meyer Verlags und werden in all seinen Publikationen nachvollziehbar umgesetzt. Das neue, klar strukturierte Logo weist Buchkäufern den Weg zu einer verantwortungsbewussten Entscheidung. Garantiert durch den Blauen Engel.