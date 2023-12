pmv PETER MEYER VERLAG Am Weidenberg 18 55291 Saulheim in Rheinhessen , Deutschland http://www.petermeyerverlag.de

„Jakobswege Rheinhessen“ führt Wanderer auf historische Pilgerpfade

Seit mehr als 1.000 Jahren wandern Pilger aus aller Welt auf dem bekanntesten Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus. Dabei beginnt die Reise zu sich selbst nicht erst auf dem spanischen Jakobsweg, sondern direkt vor der eigenen Haustür. Wollen sich Wanderer auf historische Pilgerpfade begeben, können sie mit der Novität „Jakobswege Rheinhessen“ bei Mainz mit ihrer Reise beginnen.



Wandern im größten deutschen Weinbaugebiet



In dem 192-seitigem Reiseführer lädt der Autor Frank Hamm, Wanderer und Weinbotschafter der Region Rheinhessen, zum Pilgern und Wandern quer durch Rheinhessen ein. Auf insgesamt acht verschiedenen Etappen entdecken Pilger sowie alle, die es werden wollen, die rheinhessische Weinbergslandschaft mit ihren idyllischen Ortschaften. Vom Startpunkt Mainz aus führt die rund 200 Kilometer lange Pilgerreise über Rundwege und Alternativrouten unter anderem über das Städtedreieck Mainz, Bingen und Worms.



Mit dem nachhaltig produzierten Reiseführer haben Wanderer und Pilger bei ihren Etappen- oder Rundtouren eine wertvolle Ergänzung zur Hand: Sie bekommen viele nützliche Tipps zur Tourenvorbereitung, denen eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Etappen inklusive der kulturellen Highlights nachfolgt. Übersichts- und Wanderkarten, Stadtkarten sowie Höhenprofile setzen die jeweiligen Etappen im Buch bildlich in Szene und verschönern das Wandererlebnis. Weiterhin erhalten Pilger und Tageswanderer praktische Informationen über klimafreundliche Anfahrtswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Übernachtungsangebote von familiengeführten Betrieben sowie Einkaufsmöglichkeiten entlang der Strecke. Laut Peter Meyer Verlag erfolgte der Druck zum Schutz von Natur und Umwelt auf veganem und klimafreundlichem Recyclingpapier.



„Jakobswege Rheinhessen“ - Hommage an die Heimat



Die Novität versteht sich als „Hommage an die Heimat und ihrer kulturellen Geschichte und Vielfalt“, verrät der Autor und leidenschaftliche Wanderer Frank Hamm in seinem Blog „der Entspannende“. Als Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessens hat er die malerischen Städte, die grünen Berge und weiten Täler der Region selbst erkundet und alle Wohlfühltouren im Reiseführer festgehalten. Mit seinem Werk inspiriert er interessierte Wanderer, die eigene Heimat auf umweltfreundlichen Wegen zu Fuß neu kennenzulernen und auf ihrer Glaubensreise in der rheinhessischen Natur zur inneren Einkehr zu finden. Ein einzigartiges Buch für passionierte Wanderer und Pilger, das die Vielfalt der rheinhessischen Kulturlandschaft praxisnah aufbereitet und zu „entspannenden“ Ausflügen direkt vor der eigenen Haustür einlädt.