Plose löscht Ihren Wissensdurst

Das Wasser 2 bis 3 °C kühler als den jeweiligen Wein servieren.

Kohlensäurereiches Wasser zu säurearmen Weinen reichen, so kommen die fruchtigen Aromen besonders gut zur Geltung.

Zwischen dem Genuss von verschiedenen Weinen belebt ein kohlensäurereiches Mineralwasser die Geschmacksnerven.

Nie rot und spritzig! Kohlensäure vermittelt den Eindruck, als seien mehr Tannine (Gerbstoffe) im Wein enthalten als dies der Fall ist. Daher bei Rotwein auf stilles Mineralwasser zurückgreifen.

Die Besonderheit bei Mineralwasser ist, dass es zur Bewahrung der natürlichen Reinheit noch am Quellort abgefüllt werden muss. Wer behauptet, dass ein Mineralwasser wie das andere schmeckt, der hat noch nie eine Wasserverkostung gemacht. Denn Wasser kann man schmecken und entsprechend auch die Unterschiede der verschiedenen Mineralwässer auf dem Markt. Je nach Mineralisierung kann ein Mineralwasser salzig (Natrium), leicht bitter (Calcium), süßlich (Magnesium) oder auch ganz mild und weich schmecken. Steht der nächste Dinner Abend an? Mineralwasser sollte in Kombination mit Wein dabei eine bedeutende Rolle einnehmen, hängt doch das gesamte Geschmackserlebnis auch maßgeblich von der Wahl des Begleitgetränks ab. Am besten eignet sich ein natürliches Mineralwasser mit geringer Mineralisierung. So kommen die Aromen des Weins perfekt zur Geltung, ohne überlagert zu werden.