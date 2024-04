TANZ MIT UNS!

Playamedia S.L

“Wir verstehen Sexarbeit als eine sehr persönliche Dienstleistung. Sexarbeiter*innen und Kund*innen sind akzeptierte Mitglieder unserer Gesellschaft. Und wir wollen, dass es überall so wird! “



Anders als Portale mit reinen Erotik-Anzeigen ist Kaufmich ein kostenloses soziales Netzwerk. Bei dem die Community, in der sich Mitglieder präsentieren und aktiv werden können, im Vordergrund steht.



Sexarbeiter*innen und Kund*innen haben die Möglichkeit, Kontakte zu finden. Gewerbetreibende finden neue Kunden.



Mit über 8 Millionen Besuchern und 150 Millionen Seitenaufrufen pro Monat ist Kaufmich die größte Community für Sexarbeiter*innen und Kund*innen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

