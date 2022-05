Teilbares Rollstuhlrad trivida® holt Gold-Auszeichnung

Eine Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen bescheinigt am 24. Mai: trivida ist Gold wert! Der German Innovation Award Gold in der Kategorie „Medical & Health" macht trivida damit zum Medizinprodukt des Jahres 2022. Der Preis berücksichtigt die Neuartigkeit des Produktes genauso wie den Nutzen für die Anwenderinnen und Anwender, die technische Qualität, Langlebigkeit und den Ressourceneinsatz. Im Rahmen der Preisverleihung nahmen in Berlin die trivida-Geschäftsführung, Erfinder Christian Czapek sowie Markenbotschafterin Kristina Vogel den German Innovation Award entgegen., so die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel, die seit einem Trainingsunfall selbst im Rollstuhl unterwegs ist.Dr. Christine Pflaumbaum, Geschäftsführerin der P+L Innovations GmbH fasste zusammen:Viele Menschen haben Freund:innen, Kolleg:innen oder Familienmitglieder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind - oder wissen sogar aus eigener Erfahrung, wie belastend die täglichen Transfersituationen sein können. Das teilbare Rollstuhlrad trivida macht durch seine Dreiteiligkeit den Weg auf die gewünschte Sitzfläche frei, um barrierefrei "rüberzurutschen".Trauen Sie sich und testen Sie das Rad. Zum Beispiel im Sanitätshaus oder im Juni bei der REHAB . Überzeugen Sie sich selbst von der technischen Präzision und einfachen Handhabbarkeit der trivida-Räder.