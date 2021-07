TESLA 3 testen-mieten

Das Thema E-Mobilität ist in Willich angekommen. Die Pisca GmbH bietet ab sofort den TESLA 3 als AWD Long Range, RWD Standard Range und AWD Performance zum testen an.



Wenn Sie einemal das autonome Fahren testen möchten oder einfach nur das elektrische gleiten erleben möchten, rufen Sie uns unter 02154-8163110 an und vereinbaren Sie einen Termin.



Wenn Sie mit Ihrem eigenen E-Auto kommen. Können Sie bei uns an der hauseigenen Wallbox kostenlos laden.

