Neue Camper für das Jahr 2022

Prüfe Texte aus jedem Programm mit der Offline-Version der Textanalyse - lokal und sicher.Die Pisca GmbH hat mit Ihrer Tochter der www.adventure-Camping.de für die Sasion insgesamt 10 neue FORD Nugget Plus erhalten. Die neuen Camper stehen ab sofort für die Vermietung zur Verfügung.Da der aktuelle PKW- und Campingmarkt wegen der langen Lieferzeiten stark angespannt ist, sind wir froh unseren Kunden die neuen Modelle zur Miete und zum Kauf anbieten zu können.Darüber hinaus geht ab März das Produkt ASTRO-CAMPER an den Start. Hier bieten wir dem interessierten Astronomen mit unseren Autos Camping in einem der Sternenparks zu machen. In den deutschen Sternenparks kann man den Nachthimmel bei absoluter Dunkelheit genießen.Wir bieten unseren Kunden für diesen Zeck das Mieten einer astronomischen Ausrüstung an.Entweder kann der erfahrene Astronom ein 8" SCT mit einer professionellen Montierung leihen, oder der Anfänger einen Refraktor auf einern voll automatischenMontierung.Das Konzept ist völlig neu und erweitert den Freizeitbereich um ein echtes naturnahes Erlebnis.