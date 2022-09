Neue Narrative für den Klimajournalismus mit Augmented Reality

Wenn die Finanzmärkte Dank der EU-Taxonomie plötzlich grün werden, die Ressource Wasser knapp zu werden scheint, Arten verschwinden und Menschen ausgegrenzt werden, dann erklärt FUTURELEAF.space Menschen zwischen 16-22 Jahren, was dahintersteckt und was man dagegen tun kann.Die Medienplattform FUTURELEAF.space ist seit 2021 eine neue Marke im deutschsprachigen Medienmarkt. Sie richtet sich an junge Menschen, die sich für Zukunftsthemen interessieren. Ziel ist es, durch innovative Medienformate und alltagsrelevante Themen die 17 Nachhaltigkeitsziele einer jungen Zielgruppe näherzubringen.Komplexes mit innovativen Medienformaten einfach erklärenDas Team aus Fernseh- und Digitaljournalist*innen, Game- und 3D/2D-Designer*innen sowie XREntwickler*innen verwandelt negative Klimaszenarien in positive Medienformate. Neben den klassischen Medien wie Video, Grafiken und Artikeln, entwickelt das Team neue Narrative und Formate für Augmented Reality. Das neue Medium ermöglicht interaktive Medienerlebnisse in einer realen Umgebung. Die 3D-Geschichten können mit dem Smartphone einfach herunterladen und überall integriert werden. Die 3D-Objekte können zudem von der Zielgruppe für eigene Videoproduktionen verwendet werden.Mit Kreativität gegen den KlimawandelInsgesamt 15 AR-Stories (englisch/deutsch) stehen inzwischen in der AR-Mediathek von FUTURELEAF.space kostenlos zur Verfügung. Ergänzt werden die AR-Formate mit rund 250 weiteren Content-Angeboten wie Videos, Artikel und Quizze, für die es eine Infosnackbar gibt.Die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) wurde 2015 von den Vereinten Nationen bei der Klimakonferenz in Paris beschlossen und sollen bis 2030 in den Mitgliedsländern umgesetzt werden.Die SDGs kennen viele als bunte Kacheln. Die inhaltlichen Hintergründe und Umsetzungsmaßnahmen sind komplex und in der Zielgruppe von FUTURELEAF.space - nach internen Umfragen - wenig bekannt.FUTURELEAF.space initiiert für seine Erlebnisformate mehrmonatige „Missionen“ zu einem Leitthema der SDGs. Damit werden bis zu 100.000 junge Menschen erreicht – inklusive der angeschlossenen Social Media Kanälen TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat sowie YouTube.Für die Mission „Mikroplastik“ wurde FUTURELEAF.space dieses Jahr als „Leuchtturmprojekt 2022“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird jährlich vom Rat für Nachhaltige Entwicklung und dem Bund der Länder im Rahmen der Deutschen Aktionstage für Nachhaltigkeit (DAN) vergeben.Referenz zur Auszeichnung Leuchtturmprojekt 2022“:TikTok @futureleaf.spaceInstagram @futureleaf.spaceTwitter: @futureleafspaceEigene Hashtags:#futureleafspace, #zackzukunft #klimaschlau / ergänzt mit #sdgs