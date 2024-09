Augmented Reality Startup pimento formate GmbH eröffnet Niederlassung in Köln

Das innovative Berliner Startup pimento formate setzt seine erfolgreiche Expansion fort und eröffnet eine neue Niederlassung in Köln. Dieser strategische Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens und unterstreicht das Ziel, seine Kompetenz im Bereich Augmented Reality (AR) Formate am Medienstandort Köln weiter auszubauen.



pimento formate hat sich durch seine kreativen und zukunftsweisenden AR-Edutainment-Formate einen Namen gemacht. Mit der neuen Niederlassung in Köln soll die Entwicklung und Produktion dieser immersiven Formate noch weiter intensiviert werden. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen AR-Inhalten zu bedienen und die eigene Marktposition in diesem schnell wachsenden Sektor zu stärken.



„Die Eröffnung unseres neuen Standorts in Köln ist ein entscheidender Schritt in unserer Wachstumsstrategie“, sagt Elle Langer, Geschäftsführerin von pimento formate. „Wir sehen enormes Potenzial in der AR-Technologie, insbesondere im Bildungsbereich. Mit unserem neuen Standort in Köln können wir nicht nur unsere Produktionskapazitäten erweitern, sondern auch noch enger mit wichtigen Partnern in der Region zusammenarbeiten, um wegweisende Edutainment-Formate zu entwickeln.“



Die Wahl von Köln als neuen Standort ist kein Zufall. Die Stadt bietet ein dynamisches Umfeld für die Medien- und Kreativwirtschaft und ist ideal positioniert, um die Weiterentwicklung von AR-Technologien und AR-Projekten voranzutreiben. Mit der Nähe zu langjährigen Kooperationspartnern und einer starken lokalen Medienindustrie plant pimento formate, die Innovationskraft des Unternehmens gezielt in neue Projekte und Partnerschaften zu investieren.



In den kommenden Monaten wird pimento formate die Produktionskapazitäten in Köln sukzessive ausbauen, um bestehende Projekte zu erweitern und neue, wegweisende AR-Edutainment-Formate für ein breites Publikum zu entwickeln. Die Expansion nach Köln ist somit nicht nur ein Wachstumsschritt, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Stärkung der AR-Medienlandschaft in Deutschland.



Mit dem Fokus auf hochwertige und innovative Bildungsinhalte in Augmented Reality setzt pimento formate ein starkes Zeichen in der Medienbranche und lädt Partner, Investoren und die gesamte Medienindustrie ein, Teil dieser spannenden Entwicklung zu werden.

