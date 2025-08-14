Überrasche Herpes, bevor er es tut!
Die 3-Tage Kur bei Lippenherpes
Was passiert bei Lippenherpes?
Lippenherpes ist eine Erkrankung, die durch das Herpes-Simplex-Virus Typ 1 ausgelöst wird. Ca. 90 % aller Menschen tragen den Virus in sich, der häufig unkontrolliert und fast immer im falschen Moment ausbricht. Bei Lippenherpes spürt der Betroffene anfangs ein leichtes Kribbeln und Spannungsgefühl auf den Lippen. Einmal infiziert, kann sich das Virus ein Leben lang in den Nervenzellen festsetzen, ohne direkt auszubrechen.
Ein Ausbruch wird sehr wahrscheinlich, wenn der Betroffene körperlichem oder psychischem Stress ausgesetzt ist. Auch ein geschwächtes Immunsystem kann zu einem Ausbruch führen.
Lysin und Zink bekämpfen das Wachstum des Virus.
Lippenherpes ist für viele Menschen höchst unangenehm und auch schmerzhaft, insbesondere wenn sich kleine Bläschen im Mundbereich bilden. Mit LyZink®, einer Kombination aus Lysin und Zink kann eine optimale Bedarfsdeckung bei Lippenherpes erzielt werden. Lysin ist neben vielen anderen Eigenschaften, für die diätetische Ernährung bei Lippenherpes bekannt. Zink trägt zur Erhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Die Funktion von Lysin
Herpeswachstum wird speziell durch die Aminosäure Arginin gefördert, die in vielen Nahrungsmitteln zu finden ist. Auslöser sind zum Beispiel: Nüsse, Schokolade, Vollkornprodukte, Sojabohnen. Wird nun Lysin anstelle von Arginin in die DNA des Virus eingebaut, kommt es zu einem Wachstumsstopp und das Virus kann sich nicht weiter vermehren.
Die Einnahmeformel 7*4*4 hat sich schon bei vielen Menschen bewährt und LyZink wird auch von Apothekern empfohlen, weil schon nach 3 Tagen „wieder geküsst werden kann“.
