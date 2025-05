Starkmacher für die Gelenke: Kollagenpeptide.

Arthrose ist eine Volkskrankheit, von der sehr viele Menschen in Deutschland betroffen sind. Durch den altersbedingten Abbau der Knorpelmasse entstehen Schmerzen besonders an Kniegelenken und der Hüfte. Daher sind neue Konzepte und Produkte gefragt, die ohne Nebenwirkungen Abhilfe schaffen können.Eine Regeneration des Gewebes entsteht nicht durch Bildung neuer Knorpelzellen, sondern über die Bildung von neuem Gewebe durch die Knorpelhaut. Die Ernährung mit bioaktiven Kollagenpeptiden kann die Prozesse wieder positiv in Richtung Knorpelaufbau verschieben. Kollagenfasern besitzen mit Ihrer dichten Wicklung eine hohe Zugfestigkeit und Stabilität. Nicht umsonst leitet sich das Wort Kollagen aus dem Griechischen her, wo es „Leim erzeugend“ bedeutet.Eine Langzeitstudie über 48 Wochen an 30 Personen mit Kniearthrose zeigte bei der Gabe von Kollagenpeptiden strukturelle Veränderungen und regenerative Verbesserungen der Knorpelmasse.Die Universität Freiburg führte in 2016 eine 12-wöchige Studie an jungen Erwachsenen mit Knieproblemen durch. Nach täglicher Einnahme von 5 g Kollagenpeptiden zeigten die Probanden eine signifikante Verbesserung von Schmerzempfinden, Steifheit und körperlicher Funktion.Der menschliche Organismus benötigt täglich Kollagen. Zur Förderung der Kollagenbildung ist deshalb eine Nahrungsergänzung sehr empfehlenswert. Arthrosamin® Kollagen-Pulver Complex (150g Dose - PZN 16958478) enthält die optimal angepasste Wirkstoffkombination von Kollagenpeptiden, Curcumin, Vitamin C sowie bioaktivem Glucosamin. Das zugesetzte Orangenpulver macht das Pulver zu einem köstlichen Getränk für morgens und abends.Die empfohlene tägliche Zufuhr von 5 g Kollagen entspricht 2 Dosierlöffeln Arthrosamin® Kollagen-Pulver Complex. Zum Erhalt normaler Knorpelbildungund für die MuskelnFür eine spür- und sichtbare Erholung der betroffenen Gewebe wird eine Kur von acht bis zwölf Wochen empfohlen.Mehr Informationen unter: