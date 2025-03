SALMIX® – NEU: Salz-Rauten aus der Manufaktur

Wer kennt sie nicht: Salmis auf den Handrücken kleben, abschlecken und langsam genießen – mmmh!Unsere SALMIX®-Manufaktur in Sievershütten produziert die leckeren Lakritzrauten bzw. Salmiakpastillen mit bestem langjährigen KnowHow nach unserem weltweit einzigartigen Herstellungsverfahren. Ganz traditionell oder außergewöhnlich – das sind unsere Sorten: zuckerfrei, mit Chili, als Dragees in der Knusperhülle, schoko weiß oder auch als Pulver zum Kochen oder neu: die salzigen Salmiakpastillen weich + VEGAN.Wie erreichen wir den außergewöhnlichen SALMIX®-Geschmack? Ausgewählte Rohstoffe aus kontrollierten Anbaugebieten sind unsere Basis.Das Rezept ist gut gehütet, das kennen nur wenige ausgewählte SALMIX®-Experten der Manufaktur. Beste Zutaten, bester Geschmack garantiert.Naschkatzen aufgepasst: Kennen Sie schon unsere Knusper-Dragées oder die SALMIX-Riegel in Vollmilch oder Zartbitter?Ganz neu sind nun die Salz-Rauten in der schwarzen Dose. Die machen echt süchtig! Erhältlich in unserem Online-Shop: www.salmix-lakritz.de Kommen Sie doch einfach mal im Shop vorbei. Wir freuen uns auf neue Lakritz-Nascher.