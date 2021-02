Die gesetzliche Pflegelücke mit einer privaten Absicherung schließen

Pflegehelden OWL - Kerstin und Frank Machwitz GbR

Über die Pflegehelden® in Kürze:

Pflegehelden ist ein bundesweit agierendes Netzwerk aus selbständigen Pflegehelden-Agenturen an 66 Standorten – organisiert im Franchising. Wir von den Pflegehelden vereinen das Personal von über 20 Agenturen in Osteuropa und haben so Zugriff auf über 20.000 Betreuungskräfte, die in Deutschland arbeiten möchten. Ein großer Anteil dieser Kräfte ist seit Jahren bei unseren Kunden im Einsatz.



Pflegehelden OWL:

Die Pflegehelden OWL bieten seit 2011 ihre Leistungen in ganz Ostwestfalen-Lippe an – mit Sitz in Bielefeld. Die Agentur betreiben Kerstin und Frank Machwitz und betreuen aktiv über 100 Kunden.



Die Pflegehelden® in 3 Sätzen:

1. Die Pflegehelden® vermitteln an 66 Standorten in Deutschland innerhalb einer Woche eine persönliche Pflegekraft an Pflegebedürftige für die Unterstützung im eigenen Heim.

2. Die Pflegehelden® sind Marktführer in Deutschland.

3. Die Pflegehelden sind seit 15 Jahren am Markt, stehen für absolute Verlässlichkeit und vermitteln vertrauensvolle Pfleger mit Deutschkenntnissen.