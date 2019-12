Ticketverkauf startet in Kürze: "Die Junge Pfalz isst gut"-Party - Weingenuss trifft Gaumenfreude

Neustadt an der Weinstraße

Michael Andres, Weingut Andres, Deidesheim

Dominik Becker, Weingut Karlheinz & Dominik Becker GbR, Heuchelheim-Klingen

Christian Bourdy, Weingut Bourdy, Edesheim

Georg Diehl, Weingut Borell Diehl, Hainfeld

Karoline & Dorothee Gaul, Weingut Karl-Heinz Gaul, Grünstadt-Sausenheim

Peter & Jürgen Graf, Graf von Weyher, Weyher

Christian Hartmann, Weingut Hartmann, Kirrweiler

Johannes Jülg, Weingut Jülg, Schweigen

Bastian Klohr, Weinbiet Manufaktur eG, Neustadt-Mußbach

Alexander Koch, Weingut Bernhard Koch, Hainfeld

Markus Kohl, Weingut Fritz Kohl GbR, Sausenheim

Andreas Meyer, Weingut Karl-Heinz & Andreas Meyer GbR, Heuchelheim-Klingen

Nico Meyer, Stiftsweingut Frank Meyer, Gleiszellen-Gleishorbach

Pascal Oberhofer, Weingut Oberhofer, Edesheim

Lukas Reinhardt, Weingut Reinhardt, Niederkirchen

Moritz Schneider, Weingut Jesuitenhof, Dirmstein

Julian Schreieck, Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer

Christoph & Johannes Siebert, Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt- Sausenheim

Philipp Wöhrwag, Weingut Müller-Ruprecht, Kallstadt

Mathias Wolf, Weingut Wolf, Birkweiler

Thorsten Brand, Die Alte Schmelz, Bad Dürkheim

Christian Schneider, Landgasthof Hotel Königsberg, Wolfstein

Dominik Grünwedel, Grünwedel´s Restaurant, Neustadt-Diedesfeld

Nico Krüger, Culinarium, Bad Bergzabern

Oliver Weisch, Das Prinzregent, Edenkoben

Pierre Hartung, moro Restaurant, Neustadt an der Weinstraße

Fabio Daneluzzi, Hotel Restaurant Krone, Herxheim-Hayna

Wenn sich am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr die Türen zur Eventhalle „Hangar 10“ im Speyerer Technik Museum öffnen trifft Weingenuss auf Pfälzer Gaumenfreuden. „Die Junge Pfalz isst gut“-Party präsentiert dann beste Pfälzer Weine von den 20 Jungwinzerinnen und Jungwinzern der Jungen Pfalz und leckere Speisen von sieben Pfälzer Spitzenköchen.Auf die etwa 1.000 Gäste wartet eine Wein-Genuss Party der Extra-Klasse: außergewöhnlich, einmalig und unvergesslich. Das Besondere dabei: Die Kombination aller Genusskomponenten und die Location. Erstmals findet das bekannte Event in Speyer statt und zwar in unmittelbarer Umgebung des Technik Museums. Im „Hangar 10“ sorgen 20 ausgewählte Weine, sieben verschiedene Speisen und Musiker der Extraklasse für einen unvergesslichen Abend.Die Gäste der Veranstaltung erhalten mit dem Einlassticket für 69,90 Euro jeweils vier Gutscheine für Essen und Wein, trinken kostenfrei Mineralwasser und können bei chilligen Beats, heißen Rhythmen und tanzbarer Musik die Pfalz feiern.