Pfälzer Wein begeistert bei "Bambi" und "Tribute to Bambi"

Mit Pfälzer Wein haben mehr als 600 Gäste am Mittwoch bei „Tribute to Bambi“ und 1000 Gäste am Donnerstag bei „Bambi“ in Baden-Baden ein rauschendes Fest gefeiert. Bei den After-Show-Partys von „Tribute to Bambi“ und „Bambi“ präsentierte Pfalzwein ausgesuchte Gewächse von der Deutschen Weinstraße. Ausgeschenkt wurden bei „Tribute to Bambi“ ein 2018er Riesling vom Weingut Müller-Ruprecht aus Kallstadt, ein 2018er Weißburgunder trocken vom Weingut Krieger-Fleischmann in Rhodt unter Rietburg sowie ein 2015er Merlot trocken vom Weingut Karl Pfaffmann in Walsheim. Am darauffolgenden Abend wurden den Gästen bei „Bambi“ ein 2018er Riesling trocken vom Weingut Kimich in Deidesheim, ein 2019er Chardonnay vom Weingut Münzberg in Landau-Godramstein, ein 2018er Weißburgunder trocken vom Weingut Petri in Herxheim, ein 2018er Sauvignon Blanc vom Weingut Eugen Müller in Forst, ein 2016er Spätburgunder vom Weingut Schenk-Siebert in Grünstadt und ein 2015er Merlot trocken vom Weingut Karl Pfaffmann in Walsheim ausgeschenkt. Die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler war voller Stolz und Freude den gut gelaunten Stars und Sternchen Pfälzer Weine präsentieren zu dürfen.



Bei der Charity-Gala „Tribute to Bambi“ werden mit prominenter Unterstützung Spenden für Kinder in Not gesammelt. Mit „Bambi“, Deutschlands wichtigstem Medienpreis, werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die etwas Besonderes geleistet und Menschen mit ihren Leistungen begeistert und verzaubert haben.





