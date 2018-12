Hoheiten freuen sich über Kronen an der Hand

10.12.18

Auch dieses Jahr erhalten die Pfälzische Weinkönigin und ihre Prinzessinnen Ringe von Goldschmiedemeisterin Annette Schleuning mit ihrem Atelier für Goldschmiedekunst in Landau. Die »Kronen an der Hand« sind inzwischen eine lieb gewordene Tradition des Hauses und ein heiß begehrtes Schmuckstück unter den Weinhoheiten – ein »SponsoRing« im wahren Sinne des Wortes. Die einzigartigen Schmuckstücke wurden am Freitag im Rahmen der Prämierungsfeier der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße übergeben. Der Jubiläumsring von Weinkönigin Meike Klohr zeigt in einer Schale aus reinem Gold blaue Saphire, Edelsteine in der Lieblingsfarbe der 80. Pfälzischen Weinkönigin. Die Seiten des Ringes zieren eine Weinranke mit seiner stilisierten »80«-Traube aus reinem Gold – ganz im Stil des neuen Schmuckprojekts VIGNOBLE »P« von Goldschmiedekünstlerin Annette Schleuning aus Landau. Neben der Königin werden auch die Prinzessinnen mit einem Ring ausgezeichnet. Dabei umschlingt das Wort »Prinzessin« die Finger, eine kleine Krone vor dem P signalisiert, dass es sich um die Prinzessinnen-Ringe handelt. »Jeder Ring adelt die Weinhoheiten und erinnert an ein Jahr voller Erlebnisse«, freut sich Thomas Schleuning.Das Ringprojekt »Die Krone an der Hand« von Annette und Thomas Schleuning wurde 2007 beim Designpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert. Mehr Informationen über die Pfälzische Weinkönigin und ihre Prinzessin erhalten Sie hier: www.pfaelzische-weinkoenigin.de