Ein schicker MINI für die Pfälzische Weinkönigin

„Ein solcher kleiner Flitzer war schon immer mein Traum“. So schwärmt die Pfälzische Weinkönigin Inga Storck über den Reisebegleiter für ihre einjährige Dienstzeit, einen MINI One in „Midnight Black Metallic“. Gesponsert wird der „Dienstwagen“ vom Autohaus Scheller in Bad Dürkheim - einem der führenden BMW- und MINI-Händler in der Region. Dank dem Engagement des Autohauses ist die 23 Jahre alte Einselthumerin nun bestens motorisiert. Mehr als 20.000 Kilometer wird die Repräsentantin des Pfälzer Weins in den kommenden elf Monaten mit ihrem Fahrzeug zurücklegen. „Wir freuen uns, wenn Inga Storck von unserem MINI begeistert ist“, sagte Andreas Scheller, Geschäftsführer des Bad Dürkheimer Autohauses. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen RP - WK 17 wurde am Montag, 23. Oktober, offiziell übergeben. Der Dienstwagen der Pfälzischen Weinkönigin bietet Komfort und Sicherheit gleichermaßen. Das Sondermodell Blackyard verfügt über 102 PS, 17 Zoll Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Parkassistent, Park Distance Controll und vieles mehr.





