Deutsche Weinhoheiten besuchen die Pfalz

Die Pfälzische Weinkönigin Inga Storck begrüßt die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab und deren Weinprinzessinnen, Charlotte Freiberger (Hessische Bergstraße) und Laura Lahm (Rheinhessen) am 05. Februar 2018 in der Pfalz. Die Weinhoheiten besuchen während ihres zweitägigen Aufenthalts mehrere Orte entlang der Deutschen Weinstraße. Themen sind natürlich Weinproben bei Pfälzer Betrieben, Betriebsbesichtigungen, der Besuch der Salzgrotte Bad Dürkheim, der Pfalznudel in Großfischlingen, der Goldschmiede Schleuning in Landau, der Firma Braun, Produzent für Anbaugeräte für Weinbau, in Landau und ein Treffen mit den 8 amtierenden Pfälzischen Weinhoheiten.



Der Besuch startet im Weingut Markus Schneider in Ellerstadt.

