„Uhldi“ am 14. und 21. August in den Pfahlbauten am Bodensee

Wie war das noch schnell in der Steinzeit? Wie haben die Menschen damals Feuer gemacht und ihre Häuser gebaut? Und wie wurden die Feuersteine bearbeitet? Diese und viele andere Fragen beantwortet Steinzeitmann "Uhldi" in den Pfahlbauten. Am 14. und am 21. August zwischen 9.30 und 18 Uhr führt er im Parcours des Museums die wichtigsten Handwerkstechniken aus der Zeit der ersten Bauern am Bodensee vor. Im Steinzeitparcours des Museums zeigt er, vor welche Probleme die Menschen zur Zeit "Ötzis" gestellt waren und wie sie ihr Leben gemeistert haben. Die wichtigen Arbeitstechniken wie Feuer machen und Steinbearbeitung werden anschaulich vorgestellt. Im Parcours des Museums gilt es viel zu entdecken: Eine Wand lässt sich hier aufbauen, während andere Flechttechniken ausprobieren oder auf dem Baufußpfad laufen. Die Kleinsten dürfen im Ausgrabungskasten nach Funden suchen. Auf Schautafeln zum Jahresthema „Haus am See“ erfährt man viel über Bäume und ihre Nutzung. Im Parcours befindet sich auch das Pfahlbaukino. Hier wird unter anderem ein informativer Film zum experimentellen Hausbau gezeigt wird, der zusammen mit der „Sendung mit der Maus“ gedreht wurde. Im Neuen Museum der Pfahlbauten sind Originalfunde ausgestellt, die in UNESCO Weltkulturerbestätten gefunden wurden. Das Freilichtmuseum mit seinen 23 rekonstruierten Häusern aus der Stein- und Bronzezeit ist täglich durchgehend von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Mehr Infos finden Sie unter www.pfahlbauten.de und in den sozialen Medien auf facebook, youtube, instagram und X.