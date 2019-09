Schüler entdecken die Welt der Steinzeitmenschen

Als außerschulischer Lernort bietet das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee noch bis zum 25. Oktober Schülerprojekte zur Steinzeit und zur Bronzezeit an. In Theorie und Praxis werden grundlegende Informationen zum prähistorischen Leben am Bodensee durch die pädagogischen Mitarbeiter des Museums vermittelt. Bei einern den originalgetreu eingerichteten Häusern erschließen sie sich zunächst die Inhalte im altersgerechten Dialog - mit ausgewählten Werkzeugen und Objekten zum Anfassen. Bei der Herstellung von Steinzeitmessern, Schmucknadeln und Schwirrhölzern erfahren die Schüler anschließend, wie schwierig es ist, auf prähistorische Art Gegenstände herzustellen. Für ältere Schüler (ab Klasse 8) ist das naturwissenschaftlich ausgerichtete Forschungsprojekt „ARCHAEOlab“ wieder buchbar. Informationen für Schulklassen finden Sie unter www .pfahlbauten.de/infos/lehrer-schulen-paedagogische-angebote.html . Hier gibt es auch Tipps zur Anreise. Info-Telefon 07556/928 900, mail@pfahlbauten.de. Das Pfahlbaumuseum ist bis 3. Oktober täglich von 9-18.30 geöffnet, vom 4. Oktober bis 3. November von 9-17 Uhr.