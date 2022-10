Imkerei in der Jungsteinzeit in den Pfahlbauten am Bodensee

Haben Sie Steinzeitmenschen schon Honig gekannt? Dieses Geheimnis wird von Steinzeitmann „Uhldi“ im Oktober gelüftet. Am 19./20.10., 23.10 und am 30.10. berichtet „Uhldi“ alias Herbst Giess darüber, was die archäologischen Forschungen etwa in Arbon-Bleiche (CH) über die Honiggewinnung in prähistorischer Zeit erbracht haben. Sie werden erfahren, was eine Koltzbeute ist und wie sich die Menschen vor den Stichen der Bienen geschützt haben. Lassen Sie sich überraschen. Nach dem Besuch der Pfahlbaudörfer mit ihren 23 Häusern kann der Steinzeitparcours besucht werden. Hier erfahren Sie, wie die Pfahlbauer ihre Nahrung zubereitet haben. An Wochenenden und Feiertagen werden Filme aus 30 Jahren Museumsgeschichte gezeigt. Mit dabei sind "Die Steinzeitkinder" und der Maus-Film "Hausbau in der Steinzeit". Die Veranstaltungsreihe zur Experimentellen Archäologie wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit dem Programm „NEUSTART KULTUR – Programm 2“. Das Pfahlbaumuseum ist jüngst zum 4. Mal als familienfreundliche Einrichtung ausgezeichnet worden und erhielt in diesem Sommer den „Inklusion Plus Award“ für barrierefreie Einrichtungen. Geöffnet ist das Freilichtmuseum bis zum Ende der Herbstferien am 6. November täglich von 10 bis 17.30 Uhr. Mehr Infos auf www.pfahlbauten.de