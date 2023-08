„Haus am See“ – Naturtextilien der Pfahlbauer vom 14. bis 20. August in Unteruhldingen am Bodensee

Warum waren Bast, Brennessseln und Binsen ein gefragter Rohstoff der Pfahlbauer? Dies wird vom 14. bis 20. August im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee gezeigt. Vor den Augen der Besucher führt die Experimentalarchäologin Dorothee Olthof eine Woche lang als „Uhldi“ vor, was vor 5000 Jahren aus Naturmaterialien alles produziert worden ist. Sie zeigt, wie aufwändig es war, bis aus dem angebauten Flachs ein Stück Leinenstoff entstanden ist. Bei einer Mitmachaktion haben die Besucher Gelegenheit, Schnüre anzufertigen, wie sie die Menschen damals nutzten. Wer will, kann verschiedene Flechttechniken selbst ausprobieren. Im Steinzeitparcours gibt es Schautafeln zum Jahresthema „Haus am See“. Im Museumskino wird gezeigt, wie das Haus für die „Sendung mit der Maus“ im Pfahlbaumuseum errichtet worden ist. Nach dem Besuch der sechs Pfahlbaudörfer mit ihren 23 rekonstruierten Häusern können noch zwei Ausstellungen besichtigt werden: Die Jubiläumsausstellung zu „100 Jahre Pfahlbaumuseum“ und „Das Erbe der Pfahlbauer“ mit Originalfunden, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden sind. Vor oder nach dem Pfahlbau-Besuch kann der „Uhldinger Zeitweg“ außerhalb des Museums erkundet werden. Auf drei Rundwegen durch Unteruhldingen kann man sich an 24 Stationen über die Geschichte der Seegemeinde informieren. Das Pfahlbaumuseum ist täglich durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17.30 Uhr). Mehr Infos zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.pfahlbauten.de