Das 1922 gegründete Pfahlbaumuseum ist auf der Suche nach Bildern aus der Gründungszeit des Museums. Bestimmt haben auch Sie noch alte Fotoalben. Vielleicht findet sich dort ein frühes Foto der Pfahlbauten. Oder Sie haben einen Bekannten oder Verwandten, der in Unteruhldingen gewohnt hat und ein solches besitzt.Sollten Sie ein solches Foto besitzen, dann bitten wir Sie, sich das an das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, Strandpromenade 6, 88690 Uhldingen-Mühlhofen zu wenden. Gerne freuen wir uns auch über einen Scan per E-Mail.Vielen Dank für Ihre Bemühungen! Nachricht bitte an mail@pfahlbauten.de oder Tel. 07556/928900 (Montag bis Freitag 8-17 Uhr)