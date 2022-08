„The Sphere“ - Der neue PEUGEOT 408 lässt Köpfe kreisen

Der neue PEUGEOT 408, der erst im Juni 2022 vorgestellt wurde, ist im Louvre-Lens in Frankreich zu sehen. In dieser ungewöhnlichen Umgebung wurde er, aus jedem Blickwinkel sichtbar, am 4. August 2022 um 4:08 Uhr enthüllt.Sie dreht sich und zeigt den neuen PEUGEOT 408 aus jeder Perspektive: Die transparente Kugel „The Sphere“ ist einzigartig, genau wie das Design des Modells der Löwenmarke, das im Juni 2022 vorgestellt wurde.Der neue PEUGEOT 408 inspiriert mit dem einzigartigen Design eines dynamischen und innovativen Fastback. Ein Team aus den Bereichen Kunst, Ingenieurwesen und Technik des Pariser Kreativstudios „Superbien“ setzte das von der Agentur „OPEn“ erdachte Projekt um. Sie verwandelten die Idee in eine beeindruckende Konstruktion, die die Schwerkraft zu überwinden scheint und das Fahrzeug aus allen Blickwinkeln zeigt.In der außergewöhnlichen Kulisse des Louvre-Lens wurde diese originelle Inszenierung präsentiert. Sie trägt dazu bei, den neuen PEUGEOT 408 mit seinem sportlichen und fließenden Design zu einem einzigartigen Kunstwerk zu machen. Geplant ist, das Kunstwerk auf weiteren Veranstaltungen vorzustellen.Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Die Idee dieses originellen Kunstwerks hat uns sehr gefallen. Es ist einzigartig und schön anzusehen und bringt unser neues Modell optimal zur Geltung. Der besondere Stil des neuen PEUGEOT 408 wurde von vielen Menschen, die ihn bereits gesehen haben, gelobt. Er wird jetzt auf sehr originelle Weise im prächtigen und modernen Rahmen der Louvre-Lens präsentiert".Phil York, Marketing- und Kommunikationsdirektor von PEUGEOT: „PEUGEOT entwickelt sich weiter und ist in allen Bereichen innovativ. Die transparente Sphäre, die für den neuen PEUGEOT 408 entworfen wurde, zeigt den Charme unseres neuen Modells von allen Seiten. Diese Kreation steht im Einklang mit der neuen globalen Markenidentität von PEUGEOT".Den Kurzfilm mit dem Titel „Unexpected from every angle", der Mitte Juli 2022 im Louvre-Lens gedreht wurde, finden Interessierte über folgenden Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bgq3wkyI8oQ