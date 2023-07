Team PEUGEOT TotalEnergies geht in Monza wieder ins Rennen

Nach einem spannenden 24-Stunden-Rennen in Le Mans wird der PEUGEOT 9X8 seine Saison in Italien fortsetzen.

Mit den 6 Stunden von Monza geht die FIA World Endurance Championship (WEC) vom 7. bis 9. Juli in die fünfte Runde.

Der PEUGEOT 9X8 kehrt auf die Strecke zurück, auf der vor einem Jahr alles begann.

Nachdem das Team PEUGEOT TotalEnergies das 24-Stunden-Rennen von Le Mans fast vier Stunden lang angeführt hatte, belegte es den 8. und 12. Platz des Hypercar-Starterfeldes. Nun ging das Team nach einem emotionalen Rennen wieder an die Arbeit, um sich auf die nächste Runde in Italien vorzubereiten.Die 6 Stunden von Monza, die fünfte Runde der FIA World Endurance Championship, finden vom 7. bis 9. Juli statt. Der italienische „Tempel der Geschwindigkeit“ wird die erste bekannte Strecke der Saison für den PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 und 94 sein, da sie dort im vergangenen Jahr ihr Debüt in der FIA WEC gaben. Bei diesem Rennen geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse aus den 24 Stunden von Le Mans umzusetzen und die Fortschritte bei der Zuverlässigkeit und den Leistungen des PEUGEOT 9X8 zu untermauern. Darüber hinaus wird das Team PEUGEOT TotalEnergies versuchen, die gleichen Leistungen wie in Le Mans zu erzielen, um an der Spitze zu bleiben.Die 5.793 km lange Strecke von Monza wird von den Fahrern sowohl wegen ihrer Geschichte als auch wegen ihrer technischen Eigenschaften sehr geschätzt. Die italienische Strecke ist schnell, hat lange Geraden und bietet viele Überholmöglichkeiten.Das Team PEUGEOT TotalEnergies wird am 7. Juli mit den ersten freien Trainings auf die Strecke zurückkehren, gefolgt vom Qualifying am Samstag, den 8. Juli und dem Rennen am 9. Juli von 12:30 bis 18:30 Uhr.„Das Ziel wird sein, aus dem, was wir mit dem Team während der 24 Stunden von Le Mans aufgebaut haben, das Beste herauszuholen. Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähiger sein können als bei den ersten WEC-Rennen, und unser Ziel wird es sein, dies auch in Monza zu etablieren. Das Rennen sollte im Hinblick auf die Zuverlässigkeit weniger kompliziert sein als Le Mans, da es kürzer ist. Dennoch ist jedes Rennen einzigartig. Alles, was wir für die 24 Stunden von Le Mans in Bezug auf das Teammanagement eingeführt haben, wird auch für das Rennen in Monza und für das Ende der Saison gelten. Wir hoffen natürlich, dass alles, was wir in Le Mans analysieren und verstehen konnten, uns helfen wird, noch zuverlässiger zu sein.In Monza wurde der PEUGEOT 9X8 zum ersten Mal eingesetzt, deshalb wird es für uns interessant sein, unsere Entwicklungen auf dieser Strecke zu sehen. Wir haben dort auch einige Tests durchgeführt. Es ist eine schnelle Strecke, die sich gut für Langstreckenrennen eignet.“„Nach Le Mans sind wir als Team stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Wir hatten am Ende einige Zuverlässigkeitsprobleme, aber ich denke, wenn wir sehen, wo wir waren, können wir sehr zufrieden sein mit dem, was wir als Team erreicht haben. Ich hoffe, dass wir alles, was wir in Le Mans gelernt haben, in den folgenden Rennen gut umsetzen können – wir Fahrer, Ingenieure und Mechaniker werden tun, was wir können. Bisher hatten wir in dieser Saison viele Höhen und Tiefen, aber ab Sebring haben wir hart gearbeitet und gekämpft, wir haben viele Schritte nach vorne gemacht, und solange wir diesen Vorsprung halten können, denke ich, wird es gut laufen.Es wird interessant zu sehen sein, wie der PEUGEOT 9X8 auf dieser Strecke abschneidet, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Wir werden sehen, wo wir uns tatsächlich verbessert haben, ob alle Messgrößen abgedeckt wurden und ob wir die Schwierigkeiten, die wir zu Beginn hatten, behoben haben. Ich glaube nicht, dass wir als Favorit zum Rennen fahren werden, aber wir werden weiter Fortschritte machen, wo wir können, und ich denke, dass der Wettbewerb zwischen den Hypercars sehr schnell sein wird. Monza ist immer ein verrücktes Rennen, und ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr anders sein wird, aber wir werden uns auf das Rennen einlassen.“„In Le Mans hatten wir einige sehr positive Momente in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistung. Das Team war großartig, die Mechaniker haben einen sehr guten Job gemacht. Es ist eine schnelle Strecke, das Fahrzeug ist dort schon einmal gefahren, als es letztes Jahr sein Debüt in der WEC gab, also haben wir eine gute Datenbasis, auf der wir aufbauen können.Ich liebe Monza. Von allen anstehenden Rennen ist Monza das Rennen, das sich, aufgrund der Nähe zur Schweiz, für mich am meisten nach Heimat anfühlt. Ich bin dort während meiner Zeit als Nachwuchsfahrer viele Rennen gefahren und hatte einige Erfolge, da ich dort vor einigen Jahren meine erste Meisterschaft gewonnen habe. Es ist eine dieser legendären Strecken, die eine besondere Atmosphäre haben. Wenn man in den ‚Parco di Monza‘ kommt, kann man die Geschichte spüren. Es ist immer ein tolles Gefühl dorthin zu fahren. Die WEC-Rennen dort sind immer spannend, und die Hypercars auf der Strecke zu sehen, wird sehr cool sein. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass wir ein wenig zur Geschichte dieser großartigen Strecke beitragen können.“Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der neuen Website ( http://www.peugeot-sport.com ) und auf den folgenden Plattformen:Twitter: @peugeotsportFacebook: @peugeot.sportInstagram: @peugeotsportofficialYouTube: Peugeot Sport Official