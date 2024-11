Style: Neue Ausstattungsvariante für PEUGEOT Modelle

2 l PureTech 100 mit 74 kW (101 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch 5,2 – 5,3 l/100km; CO 2 -Emission 117 – 118 g/km; CO 2 -Klasse: D. 1 )

-Emission 117 – 118 g/km; CO -Klasse: D. ) 2 l HYBRID 100 e-DSC6 mit 74 kW (101 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 l/100 km; CO 2 -Emission 101 – 102 g/km; CO 2 -Klasse: C. 1 )

-Emission 101 – 102 g/km; CO -Klasse: C. ) Elektroversion mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch 15,4 – 15,5 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A. 1 ).

-Emission 0 g/km; CO -Klasse: A. ). Elektroversion mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 14,1 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1)

PEUGEOT 208 Style 2 l PureTech 100: ab 22.950 Euro UVP

2 l PureTech 100: ab 22.950 Euro UVP PEUGEOT 208 Style 2 l HYBRID 100 e-DSC6: ab 26.015 Euro UVP

2 l HYBRID 100 e-DSC6: ab 26.015 Euro UVP PEUGEOT E-208 Style Elektromotor 136: ab 36.325 Euro UVP

Elektromotor 136: ab 36.325 Euro UVP PEUGEOT E-208 Style Elektromotor 156: ab 37.325 Euro UVP

2 l PureTech 100 mit 74 kW (101 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch 5,7 l/100km; CO 2 -Emission 128 – 129 g/km; CO 2 -Klasse: D. 1 )

-Emission 128 – 129 g/km; CO -Klasse: D. ) 2 l HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100km; CO 2 -Emission 110 – 111 g/km; CO 2 -Klasse: C. 1 )

-Emission 110 – 111 g/km; CO -Klasse: C. ) Elektroversion mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch 15,8 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A. 1 )

-Emission 0 g/km; CO -Klasse: A. ) Elektroversion mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 15,3 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1)

PEUGEOT 2008 Style 2 l PureTech 100: ab 27.050 Euro UVP

2 l PureTech 100: ab 27.050 Euro UVP PEUGEOT 2008 Style 2 l HYBRID 136 e-DSC6: ab 32.000 Euro UVP

2 l HYBRID 136 e-DSC6: ab 32.000 Euro UVP PEUGEOT E-2008 Style Elektromotor 136 ab 39.350 Euro UVP

Elektromotor 136 ab 39.350 Euro UVP PEUGEOT E-2008 Style Elektromotor 156 ab 40.350 Euro

PEUGEOT 308 1.2 l HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,7 – 4,8 l/100km; CO 2 -Emission 106 – 107 g/km; CO 2 -Klasse: C. 1 )

-Emission 106 – 107 g/km; CO -Klasse: C. ) PEUGEOT 308 SW 2 l HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,8 – 4,9 l/100km; CO 2 -Emission 109 g/km; CO 2 -Klasse: C. 1 )

-Emission 109 g/km; CO -Klasse: C. ) PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 mit 96 kW (130 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100km; CO 2 -Emission 128 g/km; CO 2 -Klasse: D. 1 )

-Emission 128 g/km; CO -Klasse: D. ) PEUGEOT 308 SW BlueHDi 130 EAT8 mit 96 kW (130 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100km; CO 2 -Emission 129 g/km; CO 2 -Klasse: D. 1 )

-Emission 129 g/km; CO -Klasse: D. ) PEUGEOT E-308 mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 14,9 – 15,0 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A. 1 )

-Emission 0 g/km; CO -Klasse: A. ) PEUGEOT E-308 SW mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch 15,1 – 15,2 kWh/100 km; CO 2 -Emission 0 g/km; CO 2 -Klasse: A.1)

PEUGEOT 308 Style 1.2 l HYBRID 136 e-DSC6: ab 32.650 Euro UVP

PEUGEOT 308 SW Style 2 l HYBRID 136 e-DSC6: ab 33.650 Euro UVP

PEUGEOT 308 Style BlueHDi 130 EAT8 : ab 33.950 Euro UVP

: ab 33.950 Euro UVP PEUGEOT 308 SW Style BlueHDi 130 EAT8 : ab 34.950 Euro UVP

: ab 34.950 Euro UVP PEUGEOT E-308 Style Elektromotor 156: ab 42.335 Euro UVP

Elektromotor 156: ab 42.335 Euro UVP PEUGEOT E-308 SW Style Elektromotor 156: ab 43.335 Euro UVP

: Elegantes Design und Vollausstattung.: PEUGEOT Fahrspaß für alle.: Die Varianteist für vier Bestseller von PEUGEOT erhältlich.PEUGEOT ist entschlossen, auch weiterhin Mobilitätslösungen, insbesondere Elektromobilität, für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und führt die Ausstattungsvariantefür vier seiner erfolgreichsten Modelle in Europa ein.Der Bestseller von PEUGEOT ist in der-Version mit vier Antriebsarten erhältlich:In puncto Design zeichnet sich der PEUGEOT 208durch LED-Scheinwerfer mit 3-Krallen-LED-Tagfahrlicht an der Front, 3-Krallen-LED-Rückleuchten, dem „Style“-Emblem an der hinteren Seitenwand und spezielle Sitzbezüge aus schwarzem Polster „Renzo“ mit Ziernähten in Orange Sunrise aus. Der PEUGEOT 208wird in den Farben Agueda Gelb (serienmäßig), Schneeweiß, Artense Silber und Perla Nera Schwarz angeboten.Der PEUGEOT 208verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung, darunter Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne und hinten, elektrische Servolenkung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Multimediasystem mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), DAB-Radio, Bluetooth, drahtloser Mirror Screen für Apple CarPlay/Android Auto. Er beinhaltet außerdem eine Reihe von serienmäßigen Fahrerassistenzsystemen, die das Fahren sicherer und einfacher machen: die erweiterte Erkennung und Anzeige von Verkehrszeichen im Kombiinstrument, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Müdigkeitswarner sowie die Berganfahrhilfe.Der PEUGEOT E-208verfügt zusätzlich über eine Klimaautomatik, automatische Scheibenwischer vorne, eine hohe Mittelkonsole mit Armlehne und eine elektrische Parkbremse.Preise inklusive Mehrwertsteuer:In der-Ausstattungsvariante sind alle Antriebsarten des wegweisenden Kompakt-SUV von PEUGEOT erhältlich:Das Design des PEUGEOT 2008zeichnet sich durch LED-Scheinwerfer mit 3-Krallen-LED-Tagfahrlicht an der Front, 3-Krallen-LED-Rückleuchten und spezielle Sitzbezüge aus schwarzem Polster „Renzo“ mit Ziernähten in Sunrise-Orange aus. Die auffällige Farbe der Ziernähte wird auch im Außendesign aufgegriffen: Das neue, elegante „Style“-Emblem in basaltgrauen Buchstaben und Sunrise-Orange als Finish ziert die Karosserie seitlich an den vorderen Kotflügeln. Beim PEUGEOT 2008 stehen die Farben Okenit Weiß (serienmäßig), Artense Silber, Perla Nera Schwarz und Obsession Blau zur Wahl.Der PEUGEOT 2008verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung, darunter Einparkhilfe hinten, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, elektrische Fensterheber vorne und hinten, elektrische Servolenkung, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Multimediasystem mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), DAB-Radio, Bluetooth, drahtloser Mirror Screen für Apple CarPlay/Android Auto.Der PEUGEOT E-2008verfügt zusätzlich über eine Klimaautomatik, automatische Scheibenwischer vorne, eine hohe Mittelkonsole mit Armlehne und eine elektrische Parkbremse.Preise inklusive Mehrwertsteuer:Als Referenzen im C-Segment profitieren der PEUGEOT 308 und der 308 SW von der Ausstattungsvariantemit den folgenden Antrieben:Der PEUGEOT 308 und der 308 SWunterscheiden sich durch die „Style“-Embleme auf den vorderen Seiten, die 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (40,64 cm) „Auckland“ und die spezielle Sitzpolsterung mit schwarzem Polster „Renzo“ und Ziernähten in Orange Sunrise.Der PEUGEOT 308 und 308 SWverfügen über eine umfangreiche Serienausstattung, darunter Einparkhilfe hinten, elektrischer Feststellbremse und Eco-LED-Scheinwerfern, 2-Zonen-Klimaautomatik, elektrische Fensterheber vorne und hinten, elektrische Servolenkung, elektrisch verstellbare, beheizbare und anklappbare Außenspiegel, PEUGEOT i-Cockpit® mit individualisierbarem digitalem 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm), 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), DAB-Radio, Bluetooth, drahtloser Mirror Screen für Apple CarPlay/Android Auto. Der PEUGEOT E-308 Style ist serienmäßig in der Farbe Obsession Blau erhältlich und der PEUGEOT E-308 SW ist serienmäßig in der Farbe Avatar Blau erhältlich.Der PEUGEOT E-308und E-308 SWsind zusätzlich mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (45,72 cm) ausgestattet.Preise inklusive Mehrwertsteuer:Wie alle 100 Prozent elektrischen Modelle von PEUGEOT profitieren auch der PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-2008, PEUGEOT E-308 und PEUGEOT E-308 SW mit der Ausstattungsvariantevon PEUGEOT ALLURE CARE, ein Programm, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.peugeot.de/