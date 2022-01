Starkes Jahr 2021 für PEUGEOT

2

2-

2

2

2

2

PEUGEOT zieht eine erfolgreiche Jahresbilanz. Trotz sinkender Zahlen um rund 300.000 Neuzulassungen auf dem Gesamtmarkt konnte die Löwenmarke im Jahr 2021 starke Steigerungen verzeichnen – besonders bei den elektrifizierten Modellen. Mehr als 40 Prozent der 2021 verkauften Fahrzeuge waren bereits elektrifiziert. Im Bereich der Personenkraftwagen erreichte PEUGEOT 52.660 Neuzulassungen mit einem Marktanteil von 2,01 Prozent.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „PEUGEOT blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Die Löwenmarke konnte ihren Marktanteil gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent auf 2,01 Prozent bei den PKW steigern. Wir sind stolz und unserem Händlernetz dankbar, dass wir auch in diesem herausfordernden Jahr so erfolgreiche Verkaufsergebnisse erzielen konnten. PEUGEOT liegt im Jahr 2021 wieder auf dem Niveau von 2019. Auch die elektrifizierte Produktpalette von PEUGEOT hat unsere Kundinnen und Kunden in 2021 überzeugt – hier wird für uns auch der Fokus für 2022 liegen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir weitere Schritte für die Mobilität der Zukunft gehen.“In 2021 erzielte PEUGEOT ein starkes Ergebnis auf dem deutschen Markt: im Bereich der Pkw-Neuzulassungen ist der Marktanteil von PEUGEOT im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent angestiegen und beträgt nun 2,01 Prozent. Besonders der PEUGEOT 208 ist bei den Kundinnen und Kunden der Löwenmarke beliebt und war 2021 das meistverkaufte Modell. 56 Prozent entschieden sich beim Kauf für den vollelektrischen PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km bis zu 16,0 – 15,4(kombiniert); CO-Emissionen in g/km kombiniert 0). Der PEUGEOT 2008 belegt den zweiten Platz der meistverkauften Modelle, gefolgt vom PEUGEOT 3008. Hier machten die Plug-In Hybrid Varianten rund die Hälfte aller Verkäufe aus.Auch mit der Bestellöffnung des neuen PEUGEOT 308 im Juni 2021, dem ersten Modell mit dem neuen Logo, bietet die Löwenmarke ihren Kundinnen und Kunden die Wahl: Sie können zwischen Benzin-, Diesel- und zwei Plug-In-Hybrid-Motorisierungen entscheiden. Der neue PEUGEOT 308 wurde zuletzt in der Kategorie Kompaktklasse bis 25.000 Euro mit dem „German Car oft he Year 2021“ausgezeichnet. Für die begehrte Auszeichnung „Car of the Year 2022“ist das neueste Modell der Löwenmarke bereits unter den Finalisten.Rund 43 Prozent aller neuzugelassenen Pkw in Deutschland waren im Jahr 2021 mit einem alternativen Antrieb ausgestattet. Damit ist im Segment der alternativen Antriebe ein Plus von 80,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Auch andere Entwicklungen von Motorentechnologien nahmen 2021 Fahrt auf: Im Dezember 2021 hat die Produktion des PEUGEOT e-Expert Hydrogen gestartet (zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT e-Expert Hydrogen noch nicht bestellbar). Damit ist PEUGEOT eine der ersten Marken, die ein leichtes Nutzfahrzeug mit Wasserstoff-Brennzelle anbietet.Quelle: https://www.gcoty.de/ Quelle: https://www.caroftheyear.org/noticias/55.php