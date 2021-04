PEUGEOT schließt erstes Quartal 2021 erfolgreich ab

2

PEUGEOT legt mit dem ersten Quartal des Jahres 2021 einen löwenstarken Start hin: Vor allem im Monat März erzielte die Marke in Deutschland ein starkes Wachstum und verzeichnete ein Plus von 78,4 Prozent im Bereich der PKW-Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil gesamt lag im ersten Quartal bei 2,15 Prozent (entspricht einer Steigerung von 8,6 Prozent gegenüber 2020). Zudem konnte der französische Automobilhersteller im Februar 2021 mit der erfolgreichen Einführung der neuen Markenidentität die traditionsreiche Firmengeschichte weiter vorantreiben. Lukrative Aussichten gibt es für Kundinnen und Kunden: Mit den Löwentagen bietet PEUGEOT bis zum 30. April 2021 kostenlosen Service für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Seit 2019 hat die Löwenmarke eine Vielzahl an neuen Modellen auf den Markt gebracht: vom Kleinwagen PEUGEOT 208, dem Crossover PEUGEOT 2008 über die Facelifts der SUVs PEUGEOT 3008 und 5008 bis hin zu den verschiedenen elektrifizierten Modellen wie der sportlichen Coupé-Limousine PEUGEOT 508 PSE, dem PEUGEOT e-Traveller* oder PEUGEOT e-Expert*. Und es wird in diesem Jahr weitergehen. Mit den Verkaufsergebnissen von März haben wir ein erfolgreiches erstes Quartal 2021 abgeschlossen. Dabei stand alles unter dem Motto ‚Neustarten und Durchstarten‘: unsere neue Markenidentität, die Vorstellung des neuen PEUGEOT 308 und die steigenden Verkaufszahlen. Letztere verdanken wir gerade in der aktuellen Zeit unserem starken Händlernetzwerk, das in den letzten Wochen einen großen Beitrag geleistet und sich auch bei unseren neuen digitalen Formaten wie dem Webstore eingebracht hat.“PEUGEOT legte im März 2021 auf dem deutschen Markt ein starkes Ergebnis im Bereich der Neuzulassungen hin. Trotz der im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6,4 Prozent schrumpfenden Pkw-Neuzulassungen in Deutschland konnte PEUGEOT sein Volumen im ersten Quartal um 2,8 Prozent steigern. Besonders stark gefragt waren die Modelle PEUGEOT 208 und PEUGEOT 2008, die beide im März den bislang stärksten Monat seit ihrer Neueinführung im Jahr 2018 verzeichnen konnten. Im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge stellt der März 2021 den stärksten Verkaufsmonat seit 2016 dar. Von den elektrisierten Varianten wurden mit 1.100 Fahrzeugen so viele Exemplare wie nie zuvor in einem Monat verkauft. Der Marktanteil im Segment leichte Nutzfahrzeuge der Löwenmarke liegt bei 3,7 Prozent, das entspricht einer Steigerung von 3,0 Prozent zum Vorjahr.Am 18. März 2021 präsentierte die Löwenmarke die nächste Generation des neuen PEUGEOT 308. Das neue Logo der im Februar eingeführten Markenidentität ist bereits Bestandteil des charaktervollen Designs. In Bezug auf die Technik bietet der neue PEUGEOT 308 Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation. Das neue PEUGEOT i-Cockpitverfügt mit i-ConnectAdvanced über ein Infotainmentsystem, das intuitiv, vernetzt und dabei konsequent modern ist. Getreu dem Motto „Power of Choice“ wird der PEUGEOT 308 wahlweise mit Benzin-, Dieselantrieb oder Plug-in-Hybrid Varianten erhältlich sein.Anfang März 2021 startete PEUGEOT wieder das erfolgreiche Kampagnenformat der Löwentage. Dabei setzt die Löwenmarke neben attraktiven Angeboten für die gesamte Modellpalette zum ersten Mal auf ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket für alle PEUGEOT e-Pkw-Modelle. Das heißt, wer sich bis zum 30. April 2021 für ein Elektro- oder Hybrid-Modell des französischen Automobilherstellers entscheidet, kann dieses nicht nur zu besonderen Konditionen leasen, sondern profitiert auch von inkludierter Garantieverlängerung, Wartungen und Verschleißreparaturen dank kostenlosem Optiway ServicePlus