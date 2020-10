PEUGEOT präsentiert limitierte Sammlerbox zum 210. Geburtstag

Edle Sammlerbox mit Miniaturen des PEUGEOT L45 und PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT

Limitiert auf 210 Exemplare

Ab sofort über den Online-Shop https://boutique.peugeot.com erhältlich

Die Nachbildung des PEUGEOT L45, Gewinner beim Rennen Indianapolis 500 im Jahr 1916, verweist auf die große Historie und die vielen Erfolge der Löwenmarke im Rennsport. So gewann der französische Autobauer mehrmals die Pikes Peak, die Rallye-Weltmeisterschaft oder die Rallye Dakar. Die zweite Miniatur – das PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT – symbolisiert die Zukunft der Löwenmarke. Erstmals vorgestellt wurde das vollelektrische Coupé beim Pariser Autosalon im Jahr 2018.Jede Platte innerhalb der Box, auf der die Fahrzeuge stehen, trägt eine Identifikationsnummer von 1 bis 210. Zudem wurden alle Jubiläums- Nachbildungen von den Designern des PEUGEOT Design Lab signiert. Die Modelle sind aus Massivharz und im Maßstab 1:43 gefertigt. Detailgetreu bilden sie das ikonisch zulaufende Heck des PEUGEOT L45 und die scharfen Kanten des PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT – eine Hommage an das PEUGEOT 504 Coupé – nach.Erhältlich sind die Sammlerboxen in den Varianten „weißer PEUGEOT L45/schwarzer PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT“ und „schwarzer PEUGEOT L45/weißer PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT“. Das zeitlose schwarz-weiße Design der Fahrzeuge und der Box spiegelt auch das neue Logo wider, welches das PEUGEOT Design Lab speziell für das 210-jährige Jubiläum kreierte.Mit den neuen Sammlerboxen erweitert PEUGEOT seine Lifestyle-Kollektion „SINCE 1810“. Ab sofort können Fans das auf 210 Exemplare limitierte Sammlerstück für 104,90 Euro über den Online-Shop https://boutique.peugeot.com erwerben.