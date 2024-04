PEUGEOT feiert 20 Jahre Virtual Reality

, und zwar mit den hochmodernen Einrichtungen, die gerade in einem 500 mgroßen Raum im Herzen des ADN (Automotive Design Network), dem Stellantis Designzentrum in Vélizy bei Paris, eingeweiht worden waren.„Die Designberufe haben sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich verändert und in den letzten 20 Jahren ist Virtual Reality zu einem unverzichtbaren Werkzeug im täglichen Leben unserer Teams geworden. Dieses Werkzeug ermöglicht es uns, in kürzerer Zeit viel mehr kreative Wege zu beschreiten. Es ist ein großartiger Partner in der Kreation."; ein immersiver Raum, bestehend aus 5 Projektoren mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln, kombiniert mit fünf festen Bildschirmen von 2,90 x 2,32 m. Das Set bildete einen kubischen Raum mit Bildern, die auf jede der Wände projiziert wurden. Dadurch wurde für den Benutzer eine immersive 3D-Umgebung geschaffen, in der Fahrzeuge oder Bauteile in Originalgröße realistisch dargestellt werden konnten. CAVE 1 bot ein ergänzendes Design-Tool auf dem Gebiet der Ergonomie und der Fertigungsprozesse bevor die physischen Modelle zum Leben erweckt wurden. Es erleichterte das Verständnis von Projekten sowie deren Austausch zwischen verschiedenen Teams, was eine schnellere Umsetzung neue Möglichkeiten für schnelle Änderungen bot., ein Element der realen Welt in die virtuelle Realität ein, das durch haptisches Feedback unterstützt wurde. Dies bot dem User eine weitere Dimension: Die Force Feedback Technologie (Rückkopplung) ermöglichte die Visualisierung einer aus dem digitalen Modell extrahierten Teile und die Simulation von Baugruppen oder Demontagen.. Dieser neue immersive Virtual-Reality-Raum ist auch heute noch im Herzen des ADN installiert und wird von mehreren STELLANTIS-Marken genutzt. Sechs 4K-Projektoren (4096 x 2160 Pixel) projizieren Bilder auf 5 Wandschirme von 4,50 m Breite, 2,37 m Höhe und 3,50 m Tiefe.Diese Rechenleistung ermöglicht es zum ersten Mal, an spezifischeren Details des Exterieur- und Interieurdesigns zu arbeiten, wie z. B. Verkleidungen und Farbkombinationen.. Sie ermöglicht die schnelle Bewertung, Änderung und Validierung verschiedener Elemente eines jeden Projekts, bevor physische Prototypen hergestellt werden, die dann in kleineren Mengen produziert werden. Weniger physische Prototypen bedeuten eine Zeit- und Kostenersparnis. Seit der Einführung der virtuellen Realität für diese Analysen haben die Stellantis Marken über 3 Millionen Euro eingespart. Aber nicht nur Fahrzeuge werden in CAVE 2 getestet, auch Messestände und sogar die Löwenskulptur, die PEUGEOT repräsentiert, sind durch diese 5 Wände gegangen.Diese wurde in verschiedenen Durchläufen vorgestellt und geprüft, wobei Teams aus den Bereichen Design, Marketing und Produkt zu ihrer Entwicklung beigetragen haben.mit katzenhaftem Design und revolutionärem Innenraum, der eine neue Generation des PEUGEOT i-Cockpit® enthält. In diese Kabine ist die neueste Hypersquare-Lenkung integriert, eine bahnbrechende Technologie, die das Fahrerlebnis und den Fahrspaß verändert, indem sie das traditionelle Lenkrad durch eine digitale elektrische Steuerung ersetzt.und alle Möglichkeiten dieser Technologie nutzen, um Innovationen voranzutreiben und die Grenzen des Machbaren zu erweitern. Innerhalb des ADN befindet sich das XR-Labor, das zur technischen Abteilung von Stellantis gehört.„Das XR Lab ist unser Forschungslabor, in dem wir Spitzentechnologien im Bereich der Virtual und Augmented Reality entwickeln und sowohl Hardware- als auch Softwarelösungen testen. Dies steigert unsere technische Effizienz und ermöglicht es uns, innovative Wege zur Präsentation neuer Produkte zu beschreiten.“