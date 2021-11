PEUGEOT Sport kündigt Kooperation mit Jack & Jones an

PEUGEOT Sport freut sich, eine neue Partnerschaft mit der globalen Modemarke Jack & Jones bekannt zu geben. Das dänische Modehaus ist offizieller Hersteller der Teambekleidung für das FIA World Endurance Championship Programm von PEUGEOT Sport und wird die Automobil- und Motorsportmarke bei ihrer Rückkehr in den Langstreckensport mit dem PEUGEOT 9X8 Hypercar begleiten.



Jack & Jones wurde vor 30 Jahren gegründet und ist noch immer in Familienbesitz. Die Modemarke und PEUGEOT Sport sind diese Kooperation eingegangen, da sie grundlegende Unternehmenswerte teilen: Innovation, Leistung, Qualität, hochwertiges Design. Das Herstellungs- und Testverfahren passt zum technologischen und anspruchsvollen Umfeld des neuen Langstreckenprogramms von PEUGEOT Sport. Als offizieller Ausstatter des dänischen Teams bei den letzten Olympischen Spielen hat Jack & Jones ein hochwertiges funktionales Sortiment vorgestellt, das Komfort, Stil und Haltbarkeit für alle Formen und Größen bietet. Diese Schlüsselphilosophie für die Produktion von Jack & Jones ist auf die Strategie von PEUGEOT Sport für Effizienz und verantwortungsvolle Leistung abgestimmt.



Bei einem Besuch von PEUGEOT Sport in Dänemark wurde gemeinsam eine neue Kollektion mit einem kreativen Ansatz entwickelt. Ziel ist es, durch Innovation und fachliche Zusammenarbeit eine echte Verbindung zwischen den Marken zu schaffen; das Qualitätskontrolllabor von Jack & Jones ist eines der fortschrittlichsten in der Modebranche und vergleichbar mit einer QC-Abteilung im Motorsport. Hochmodernes Design, Technik, Fertigung und ständiges Streben nach Verbesserung sind weitere Faktoren, die einen Schlüsselakteur in einer Branche ausmachen, die sich fast so schnell bewegt wie der Motorsport.



Jack & Jones ist eine junge Modemarke mit einem sehr hohen Qualitätsniveau, die es PEUGEOT Sport ermöglicht, eine junge und modebewusste Zielgruppe anzusprechen, während Jack & Jones von dem seit langem bestehenden, hochwertigen Image von PEUGEOT mit seinen unverwechselbaren Designwerten profitiert.



Anders Gam, Markendirektor von Jack & Jones: „Wir freuen uns, unsere Kräfte mit einer renommierten Marke wie PEUGEOT zu bündeln, da wir viele ähnliche Stärken wie Qualität und Innovation in unseren Unternehmen teilen.“



Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport: „Im Langstrecken-Rennsport haben wir heute die Pflicht, einen Rennwagen zu entwickeln, der nicht nur technologisch exzellent, innovativ, zuverlässig und leistungsfähig ist, sondern auch zu unseren Werten Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit passt. Wir freuen uns sehr, dieses neue Kapitel unserer Rennsportreise mit Jack & Jones zu beginnen, die diese Werte auch in ihrem Unternehmen widerspiegeln.“

(lifePR) (