PEUGEOT Markenkampagne: "LIONS OF OUR TIME"

„Lions of our time“ – so heißt die internationale Markenkampagne im Rahmen der neuen Markenidentität, mit der PEUGEOT ab sofort in Deutschland an den Start geht. Im Zentrum der Kampagne steht das Thema Qualitätszeit. Über einen crossmedialen Kommunikationsmix aus Print, Online und Social Media weckt PEUGEOT den Wunsch vieler Menschen wieder Souveränität über die eigene Zeit zu gewinnen und diese bewusst und intensiv zu erleben. Die Löwen unserer Zeit schaffen sich die Freiräume, um bewusst das Hier und Jetzt zu genießen – auch beim Autofahren. Die Markenkampagne läuft noch bis zum 30. Juni 2021.



Tobias Stöver, Direktor Marketing von PEUGEOT Deutschland: „Mit unserer neuen Markenkampagne möchten wir bei PEUGEOT ‚die Löwen von heute‘ feiern, die es im stressigen und schnelllebigen Alltag schaffen trotz allem die schönen Momente zu genießen. PEUGEOT hat dabei das erklärte Ziel jede Fahrt in einem Produkt der Marke zur Qualitätszeit für seine Kunden zu machen.“



Den ersten Schritt der neuen Markenkampagne der Löwenmarke leitete die Enthüllung des neuen Logos im Februar ein. Es folgten der Relaunch der Markenwebsite von PEUGEOT, der Aufbau eines Stores für Online-Käufe sowie die Einführung einer neuen Lifestyle-Kollektion. Sichtbar wird die neue Markenidentität auch an dem neuen PEUGEOT 308, der bereits das neue Logo der Löwenmarke trägt und am 18. März 2021 präsentiert wurde.



Print, Online, Social



Der Schwerpunkt der neuen Markenkampagne von PEUGEOT liegt auf Print- und Digitalmedien sowie Social Media. Im Fokus des Onlineauftrittes steht ein Video, das sich an aktuelle und zukünftige Kundinnen und Kunden richtet und auf den PEUGEOT eigenen Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram erscheinen wird. In den Printmedien werden zwei bekannte Markenbotschafterinnen der Löwenmarke eine zentrale Rolle übernehmen.



Qualitätszeit mit PEUGEOT



Mit dem Fokus der Kampagne – dem Thema Qualitätszeit – betritt PEUGEOT ein neues Terrain. Die Botschaft: die knappe Zeit, die uns heute zur Verfügung steht in Qualitätszeit umzuwandeln, in eine bereichernde Erfahrung. Ebendies, das besondere Erlebnis, ist es, was PEUGEOT als hochwertige und innovative Marke bietet Fahrspaß mit moderner Technik und Designs der Modelle von PEUGEOT, umfassende digitale Erreichbarkeit über den Webstore und den Financing Store, die moderne und bedienungsfreundliche Website: All das ist aufeinander abgestimmt und darauf ausgerichtet, die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen. PEUGEOT ebnet mit seinen neuen Modellen den Weg für moderne und nachhaltige Mobilitätslösungen. So ist das große elektrifizierte Angebot, sowohl für Pkws als auch leichte Nutzfahrzeuge, ein wichtiger Bestandteil der Löwenmarke.



„PEUGEOT hatte in seiner über 210-jährigen Geschichte immer den Anspruch Antworten auf die Kundenbedürfnisse der jeweiligen Epoche zu finden. Zeit ist heute das knappste Gut und so sehen wir es als unsere Aufgabe an unseren Kunden jede Minute, die sie in unseren Fahrzeugen verbringen zur Qualitätszeit zu machen.“, so Tobias Stöver.

(lifePR) (