Jubiläum: 40 Jahre Rallye International l´Aventure Peugeot

Das Abenteuer beginnt: Vom 17. bis zum 19. Juni 2022 findet die Rallye International l´Aventure Peugeot statt. Zum 40. Geburtstag von L’Aventure gehen in diesem Jahr 110 Peugeot-Teams aus ganz Europa an den Start. Rund um die Stadt Bad Mergentheim in Baden-Württemberg geht es über landschaftlich sehr schöne Strecken mit Wertungsprüfungen auf historische Entdeckungstour.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Wir freuen uns, dass die diesjährige Rallye International l´Aventure Peugeot in Deutschland stattfindet. In diesem geschichtsträchtigen Jahr feiern wir nicht nur das 40. Jubiläum des internationalen Clubs L’Aventure Peugeot, sondern insgesamt zehn besondere Geburtstage. Dazu gehören unter anderem die Eröffnung des ersten Werks in Sochaux vor 110 Jahren, das 90. Jubiläum der '300er Serie' sowie einige legendäre Siege auf wichtigen Rennstrecken.“Auf dem Programm der Rallye International l´Aventure Peugeot 2022 stehen unterschiedliche Stationen. Neben der Begrüßung und dem traditionellen Willkommens-Dinner steht vor allem am Samstag der Fahrspaß im Vordergrund mit einer Oldtimer-Tour durch Bad Mergentheim und dem Besuch zahlreicher Sehenswürdigkeiten wie Schloss Langenburg oder der historischen Stadt Rothenburg ob der Tauber. Auf der Tour warten einige kleine Aufgaben auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die es zu lösen gilt. Beim Galaabend werden dann die besten Ergebnisse prämiert. Darüber hinaus werden das „Schönste Auto“ und das „Beste Outfit“ des Abends gekürt.Der Sonntag beginnt mit einem Showstart auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim und nach einer weiteren Tour endet die Veranstaltung mit einem kulinarischen Genuss im Erlebnisrestaurant Brückenbaron.Neben PEUGEOT Deutschland sind die beiden Clubs „Peugeot 504 Coupé-Cabrio e. V.“ und der Oldtimer-Club „Deutsches Peugeot Vorkriegs-Register“ sowie weitere engagierte Fans von PEUGEOT maßgeblich an der Organisation beteiligt.Vor Ort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Helfenden unterstützt, die Fragen rund um Technik und Organisation beantworten. Auch an den verschiedenen Stationen der Rallye stehen Teams mit Informationen zur Seite.Die PSA Bank und TotalEnergies unterstützen in diesem Jahr dieses außergewöhnliche Treffen.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Vielen Dank an die tolle Unterstützung unserer langjährigen Partner. Das IAPM ist eine ganz besondere Plattform, um die Fans von PEUGEOT auch mit unsren Partnern zusammen zu bringen. Wir sind sehr stolz, dass wir mit beiden diese Veranstaltung durchführen können.“„L’Aventure Peugeot Citroën DS“ hat sich dem Erbe der drei französischen Marken PEUGEOT, Citroën und DS verschrieben. Die Organisation führt unter anderem ein Museum über die Geschichte von PEUGEOT in Sochaux, im Osten Frankreichs. Hier werden 210 Jahre Industriegeschichte nachgezeichnet, von Sägeblättern, Federn, Mode und Haushaltskunst bis hin zur Geschichte des Automobils, des Motorrads und des Fahrrads von PEUGEOT. Zusätzlich können Fans der Löwenmarke bei dem französischen „L’Aventure Peugeot Citroën DS“ ihre historischen Modelle zertifizieren und mit originalgetreuen Ersatzteilen restaurieren lassen.Weitere Informationen zur Rallye International l´Aventure Peugeot finden Interessierte unter: https://www.iapm2022.de/