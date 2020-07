Erste Fahraufnahmen des neuen PEUGEOT e-Traveller(1)

PEUGEOT zeigt erste Fahraufnahmen vom neuen PEUGEOT e-Traveller

Im neuen PEUGEOT e-Traveller fahren bis zu neun Personen mit hohem Komfort

Zwei Varianten: für Gewerbetreibende und Privatpersonen

Optische Details für den PEUGEOT e-Traveller erweitern das markante Design der Verbrennerversion

der neue e-Automatikschalter

der Schalter „Drive Mode“, über den die drei Fahrmodi ausgewählt werden. „Eco“ (60 kW, 190 Nm): für autonomes Fahren, „Normal“ (80 kW, 210 Nm): für den alltäglichen Gebrauch inner- und außerhalb der Stadt, „Power“ (100 kW, 260 Nm): optimiert die Leistung beim Transport von vielen Personen und mit schwerem Gepäck

der Touchscreen, über den sich im Menüpunkt "Electric" folgende Informationen abrufen und Funktionen zum Antrieb einstellen lassen: "Flow", um den Live-Energiefluss zu sehen, "Statistics", um die Verbrauchsstatistik anzuzeigen, “Charge”, um das Laden vorzuprogrammieren

der B-Modus mit verstärkter Bremswirkung beim Loslassen des Gaspedals

das Keyless-System (Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)

das Head-Up Display

die elektrische Feststellbremse

Visiopack 1: Eine 180°-Videokamera am Heck zeigt über den Touchscreen die hintere Umgebung des PEUGEOT e-Traveller beim Einparken. Eine zusätzliche digitale Fahrzeugansicht aus der Vogelperspektive ermöglichen die Sensoren der Einparkhilfe

In den neuen Videos vom PEUGEOT e-Traveller präsentiert der französische Autobauer die neuen Ausstattungsmerkmale des Modells. Viele von ihnen entwickelte die Löwenmarke speziell für den PEUGEOT e-Traveller weiter oder komplett neu. In den Videos zu sehen sind unter anderem:Das Videomaterial zu den ersten Fahraufnahmen des neuen PEUGEOT e-Traveller finden Interessierte unter folgendem Link: https://1drv.ms/u/s!Ajdwae3J8-PhgQBY5KBXDpASDUDY?e=VJArfe Insgesamt behält der PEUGEOT e-Traveller den markant-modernen Stil der Verbrennerversion bei. Anhand feiner Details lässt sich die neue vollelektrische Version des PEUGEOT Traveller jedoch bereits von außen erkennen: Das Löwenemblem schimmert je nach Blickwinkel in blau oder grün und ein weiterer Kühlergrill verstärkt die robuste Front.Die zwei Varianten des neuen PEUGEOT e-Traveller – Shuttle und Combivan – wurden speziell auf die Bedürfnisse von professionellen Shuttle-Services und von Privatpersonen angepasst. So genießen in der Varianteoptional bis zu sieben Personen den Komfort von einzelnen Ledersitzen mit Armlehnen. Praktisch für einen Ausflug mit Freunden oder der Familie ist die Variante. Sie ist für eine sichere Reise mit dem Fahrsystem Grip Control ausgestattet. Damit kann der Fahrer oder die Fahrerin einfach den Traktionsmodus an den Untergrund anpassen.Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT e-Traveller finden sich unter: https://www.peugeot.de/modelle/modellberater/neuer-van-peugeot-e-traveller.html Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.