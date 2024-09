ED1000: PEUGEOT E-5008 ist Effizienz-Gewinner

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen aller europäischen Mainstream-Marken und deckt alle Bedürfnisse ab, vom Stadtauto bis zum Nutzfahrzeug. Allure (attraktives Design), Emotion (Fahrspaß) und Excellence (kompromisslose Qualität, Effizienz und Spitzentechnologie) bilden die Markenwerte von PEUGEOT. PEUGEOT ist in über 140 Ländern vertreten und verkaufte im Jahr 2023 weltweit mehr als 1,1 Millionen Fahrzeuge. PEUGEOT ist bereits führend bei elektrischen B-Segment- und LCV-Fahrzeugen in Europa und erweitert sein Angebot im Jahr 2024 um drei neue Elektromodelle: die SUVs PEUGEOT E-3008 und E-5008 sowie die Limousine mit unerwartetem Design, den PEUGEOT E-408. Die Marke bietet europäischen Kunden mit ihrem einzigartigen ALLURE CARE-Programm Sorgenfreiheit.* In Deutschland bietet PEUGEOT bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Sicherheit für die PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT Produkte verfügen über die neueste Technologie, die durch das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT an Bord präsentiert wird. Darüber hinaus wird die Leidenschaft von PEUGEOT für Leistung und Innovation durch das elektrifizierte Hypercar PEUGEOT 9X8 unter Beweis gestellt, das in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), einschließlich der 24 Stunden von Le Mans, antritt und die technologische Exzellenz der Marke in der Welt des Motorsports symbolisiert.



* PEUGEOT ALLURE CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahren kostenlosen, besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE. PEUGEOT ALLURE CARE gilt für PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-5008. Der Besondere Schutz von ALLURE CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von ALLURE CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/...

