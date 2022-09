Der neue 100 Prozent elektrische PEUGEOT e-208*

2

15 Prozent mehr Leistung und 10,5 Prozent mehr elektrische Reichweite 1

Beliebtes Elektro-Fahrzeug in Frankreich und Europa

einem neuen Motor mit 115 kW/156 PS, zusätzlichen 15 kW (20 PS) und 260 Nm Drehmoment, die ab 0 km/h zur Verfügung stehen und für sofortige Reaktionsfähigkeit sorgen. Das Ergebnis ist ein noch größerer Fahrspaß, ohne Vibrationen, ohne Lärm, ohne Schaltvorgänge, ohne Geruch und ohne CO 2 -Emissionen.

-Emissionen. einer 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie mit 48,1 kWh Kapazität der neuesten Generation.

Eine Wärmepumpe in Verbindung mit einem Klimasensor, der oben auf der Windschutzscheibe angebracht ist, maximiert die Energieeffizienz von Heizung und Klimaanlage. Die vom Sensor übermittelten Informationen ermöglichen eine genauere Steuerung der Umluft im Fahrgastraum. Eine Schonung der in der Batterie enthaltenen Energiemenge beim Heizen und Halten der Temperatur im Fahrzeuginneren ist ebenso inbegriffen.

Reifen der Klasse „A+", die den Energieverlust durch Reibung minimieren.

Ein Übersetzungsverhältnis des Getriebes, das die Reichweite auf Straßen- und Autobahnfahrten erhöht.

Die MyPEUGEOT® Smartphone-App kann mit dem Fahrzeug verbunden werden, eine Fernaufladung planen oder eine thermische Vorkonditionierung aus der Ferne starten.

Mit der Smartphone-Anwendung Free2Move eSolutions können Reisen besser geplant werden, indem sie insbesondere den Zeitpunkt des Aufladens vorhersehen, da die Ladestationen auf der Strecke aufgelistet sind.

Nach einer ersten Weiterentwicklung Ende 2021, durch die die Reichweite um 6,5 Prozent bzw. 22 kmerhöht wurde, profitiert der PEUGEOT e-208* im Jahr 2023 von einem großen technologischen Wandel und integriert den neuen Motor des PEUGEOT e-308*. Die maximale Leistung wird um 15 Prozent von 100 kW/136 PS auf 115 kW/156 PS erhöht, während umfangreiche Arbeiten an der Effizienz den durchschnittlichen Energieverbrauch auf nur 12 kWh senken und die Reichweite um 10,5 Prozent bzw. 38 km auf bis zu 400 kmerhöhen.Der PEUGEOT e-208*, die Elektroversion des PEUGEOT 208, überzeugt mit Aussehen, verfügt über eine hochmoderne Ausstattung und sorgt dank elektrischer Technologie für mehr Fahrspaß. Das PEUGEOT i-Cockpit®, mit seinem kompakten Lenkrad, bringt zusätzlich ein verbessertes Fahrgefühl und ein leichtes Handling mit sich. Seine zahlreichen Qualitäten haben ihn zu einem großen Erfolg bei der Kundschaft gemacht. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2019 wurden fast 110.000 Exemplare produziert. Vor allem aber ist der PEUGEOT e-208* seit Anfang 2022 führend im elektrischen B-Segment in Europa und befindet sich im gleichen Zeitraum auf Platz 1 aller in Frankreich verkauften Elektrofahrzeuge.Im Jahr 2023 wird der PEUGEOT e-208* den neuen Antriebsstrang des PEUGEOT e-308* übernehmen. Er wird dann bis zu 38 kmund 10,5 Prozent mehr Reichweite bieten, so dass er bis zu 400 kmim WLTP-Zyklus erreichen kann (Zertifizierung läuft).Die neue Version des 100 Prozent elektrischen PEUGEOT e-208* kommt mit:Die Effizienz stand bei der Entwicklung dieses neuen Antriebsstrangs und des PEUGEOT e-208* im Mittelpunkt, denn alle diese Entwicklungen ermöglichen einen bemerkenswert niedrigen Durchschnittsverbrauch von etwa 12 kWh pro 100 km.Die Vorteile der ersten Optimierung im Jahr 2021 bleiben weiterhin bestehen.Ende 2021 hatte der PEUGEOT e-208* bereits durch eine technologische Entwicklung profitiert, die seine Effizienz steigerte und ihm eine WLTP-Reichweite von bis zu 362 kmermöglichte. Eine Steigerung der Reichweite von 22 km im Vergleich zur allerersten Version, die Ende 2019 auf den Markt kam. Seit seiner Markteinführung und dank dieser beiden aufeinanderfolgenden Entwicklungen bietet der PEUGEOT e-208* 17,65 Prozent mehr Reichweite und 15 Prozent weniger Energieverbrauch. In der ersten Optimierungsphase wurde eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die auch im neuen PEUGEOT e-208* enthalten sind:Die Wirksamkeit dieser ersten Entwicklung ist besonders bei niedrigen Außentemperaturen spürbar. Neben der deutlichen Erhöhung der Reichweite im WLTP-Zyklusergeben sich auch für Fahrende erhebliche Vorteile, gerade bis zu 40 km im Stadtverkehr bei Temperaturen nahe 0°C.Für den PEUGEOT e-208* stehen zwei Arten von Ladegeräten zur Verfügung, die für jeden Einsatzzweck und jede Ladelösung geeignet sind: der serienmäßige einphasige On-Board-Charger mit einer Leistung von 7,4-kW und der dreiphasige On-Board-Charger mit einer Leistung von 11-kW. Darüber hinaus ist der PEUGEOT e-208* schnellladefähig. An einer öffentlichen 100-kW-Ladestation kann er in weniger als 25 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.Über einen Druckknopf in der Mittelkonsole können Fahrende einen der drei verfügbaren Fahrmodi Eco, Normal und Sport auswählen, um die Reichweite oder die Leistung zu erhöhen.Mit dem Active Safety Brake Plus, der über eine weitere Taste an der Getriebebedienung aktiviert wird, kann die Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals erhöht werden, um die Energierückgewinnung zu optimieren.Je nach Verkaufsland kann der neue PEUGEOT e-208* über den PEUGEOT Financing Store https://financing.peugeot.store/ als auch über die neu gestaltete Website www.peugeot.de erworben werden. Das bedeutet, dass Kaufinteressierte ein digitales und zugleich sicheres Kauferlebnis haben. Sie können über ihr Smartphone, Tablet oder ihren PC ihr neues Fahrzeug kaufen, ihr altes in Zahlung geben und ihr neues finanzieren. Zudem besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug kostenlos nach Hause liefern zu lassen.Eine Reihe von Dienstleistungen erleichtert den Kundinnen und Kunden das tägliche Leben:Der neue PEUGEOT e-208* wird im Jahr 2023 auf den Markt kommen.