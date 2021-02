Der PEUGEOT Löwe brüllt lauter

2

Für das Jetzt zu leben: In einer Welt, die sich immer schneller dreht, ist Zeit zu einem der rarsten und kostbarsten Güter geworden. In dieser Welt bietet PEUGEOT denjenigen, die es sich wünschen, die Möglichkeit, den gegenwärtigen Moment wirklich zu genießen und alles, was er zu bieten hat, auszunutzen. Ein rundum hochwertiges Erlebnis zu erfahren: Fahrzeuge, Händler, zugehörige Produkte, Websites, Kommunikation, Beschilderung und vieles mehr sind alles Berührungspunkte mit der Marke PEUGEOT, die innerhalb eines einzigen, kohärenten und funktionsübergreifenden Systems eingerichtet und aufeinander abgestimmt sind.

PEUGEOT ist eine Marke, die mit der Zeit geht. Sie ist ihrer Zeit sogar einen Schritt voraus, ist innovativ, antizipiert Verhaltensänderungen und ebnet den Weg für neue Mobilitätslösungen. Die Löwenmarke hat alle Revolutionen miterlebt: industrielle, technologische, politische, soziale, digitale und jetzt auch die ökologische. Die Energiewende und die kohlenstofffreie Mobilität stehen im Mittelpunkt ihrer Strategie für eine nachhaltige Zukunft.All dies bildet die DNA von PEUGEOT. Es ist auch eine kraftvolle und intuitive Marke, ein Spiegelbild ihres Wappens: des Löwen. Das macht PEUGEOT zu einer zeitlosen Marke, zu einem Bindeglied zwischen gestern und morgen.In den letzten zehn Jahren hat die gesamte Produktpalette eine enorme Aufwertung erfahren. Einige Modelle erhielten renommierte Auszeichnungen, darunter der PEUGEOT e-Expert* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-Expert Kastenwagen L2 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 23,8– 23; CO-Emissionen in g/km kombiniert: 0) im Jahr 2021 und der PEUGEOT Partner im Jahr 2019 (beide "International Van Of The Year")sowie der PEUGEOT 308 im Jahr 2014, der PEUGEOT 3008 im Jahr 2017 und der PEUGEOT 208 im Jahr 2020 (jeweils "Car Of The Year“).Einen besonderen Anteil der Aufwertung trägt das große elektrifizierte Angebot, sowohl für Pkws als auch für leichte Nutzfahrzeuge.Dieser Schritt nach vorne wird nun durch das überarbeitete Design des Markenauftritts perfektioniert. Ein neues Logo verkörpert, was PEUGEOT gestern bedeutete, was PEUGEOT heute bedeutet und was PEUGEOT morgen bedeuten wird. Das neue Wappen, das Bildnis des Löwen, war schon immer ein Teil der Marke. Es beleuchtet stolz die Werte der Löwenmarke. Dieses Logo ist auf Dauer angelegt, eine zeitlose, universelle und multikulturelle Form der Identität. Es ist ein unverwechselbares Symbol der Zugehörigkeit, der Anerkennung. Das neue Logo ist ein Synonym für Prestige, Vertrauen und Langlebigkeit. Mit ihm und seiner neuen visuellen Identität verbindet PEUGEOT Geschichte und Hypermodernität.Mit diesem Wappen bricht PEUGEOT auf, um neue Länder zu erobern, internationales Wachstum zu beschleunigen und französischen Stil und Know-how sowie französische Eleganz zu exportieren. Die Löwenmarke schlägt eine neue Seite in ihrer Geschichte auf, eine neue Ära. Sie hat jetzt eine neue Verpflichtung gegenüber ihren Kunden: die mit ihr verbrachte Zeit in Qualitätszeit zu verwandeln.Die neue Identität von PEUGEOT zu erleben, bedeutet, zwei Erfahrungen in einer zu machen:Die Website ist eine Ergänzung zum Kauf beim Händler vor Ort und wird zu einem eigenen digitalen Erlebnis-Verkaufsraum. Einfach, effektiv, intuitiv, einprägsam, hochgradig visuell, dynamisch und geschäftsorientiert bietet sie eine perfekte Verkaufserfahrung. Die Funktionen ermöglichen es Interessierten online, all das zu tun, was sie normalerweise am Verkaufsort tun würden: Entdecken, Konfiguration, Verkauf, Verträge, Finanzierung, Inzahlungnahme und vieles mehr. Die Zeit, die man online mit PEUGEOT verbringt, ist ein nützlicher und effizienter, qualitativ hochwertiger und angenehmer Moment.Das Autohaus ist nun ein Ort für eine noch menschlichere, noch visuellere und noch informativere Erfahrung. Es geht darum, die Beschleunigung der Energiewende konkret zu erleben, neue Mobilitätsoptionen und neue Technologien zu entdecken. Die Zeit, die man vor Ort mit PEUGEOT verbringt, ist ein hochwertiges Erlebnis mit Blick in die Zukunft.Deshalb ergänzen sich Website und Händlerbetriebe und rücken das Angebot nach vorne. Damit ist die Zeit, die man mit PEUGEOT verbringt, Zeit, die zählt.Mit der neuen optimistischen, internationalen Kampagne spricht PEUGEOT sowohl Bestandskundinnen und -kunden als auch potentielle Neukunden an. Die Löwenmarke erobert ein neues, universelles Gebiet: die Zeit. Sie feiert die Löwen von heute, jeden Alters, jeder Kultur und Herkunft. Diese „LÖWEN UNSERER ZEIT“ sind nicht mehr so sehr auf der Suche nach Macht oder Geld, sondern eher nach Qualitätszeit.Mit der Markenkampagne „DIE LÖWEN UNSERER ZEIT“ will PEUGEOT die Kundinnen und Kunden dazu bewegen, sich ihr wertvollstes Gut zuzugestehen: ihre Zeit. Die Marke zielt darauf ab, Zeit in Qualitätszeit umzuwandeln, in eine bereichernde Erfahrung. Als innovative High-End-Generalistenmarke bietet PEUGEOT ein unverbesserliches Erlebnis sowohl online, an Bord der Fahrzeuge, als auch bei den Händlern.Weil das Erleben der Marke PEUGEOT nicht auf das Autohaus oder die Website beschränkt ist, bringt die Marke eine neue Lifestyle-Kollektion auf den Markt. Sie ist schlicht, attraktiv und hochwertig. Dazu zählen unter anderem Kleidung, Lederwaren, Modeaccessoires, elektronisches Zubehör, Geschirr, Schreibwaren, Verpackungen und Miniaturen. Diese stehen im Einklang mit der neuen Markenidentität eines ganzen PEUGEOT Universums.Das neue Wappen öffnet den Weg zu einem Marken-Ökosystem, das sich nicht allein auf seine visuelle Identität beschränkt. Es trägt eine tiefere Veränderung in sich: eine andere Haltung, eine neue Geisteshaltung, ein neuer Lebensstil.Das Ziel von PEUGEOT ist es, den aktuellen und zukünftigen Kundinnen und Kunden eine Marke zu bieten, die ihren Bedürfnissen entspricht.Die Marke PEUGEOT ist zeitlos. Sie erfindet sich neu, immer wieder.Quelle: http://van-of-the-year.com/30th-international-van-of-the-year-2021-crown-awarded-to-groupe-psa-electric-lcvs/ Quelle: https://www.caroftheyear.org/index.php