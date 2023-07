Der PEUGEOT 205 wird 40 Jahre alt

2

2

2

2

2

2

25 Millionen Fahrzeuge trennen den legendären PEUGEOT 205 aus dem Jahr 1983 von seinem direkten Nachfahren, dem neuen PEUGEOT E-208PEUGEOT ist stolz auf seine traditionsreiche Geschichte und bringt mit dem PEUGEOT 205 und dem PEUGEOT E-208die Vergangenheit und die Gegenwart zusammen. Der neue PEUGEOT E-208hat Potential ein neuer europäischer Bestseller zu werden und steht für die erfolgreiche Elektrifizierung der Löwenmarke.Als Jean Boillot, Vorstandsmitglied bei PEUGEOT in den 70er und 80er Jahren, 1983 den PEUGEOT 205 vorstellte, konnte niemand ahnen, dass er damit den Beginn einer Reihe erfolgreicher Stadtautos erschaffen würde. Seitdem wurden mehr als 25 Millionen Einheiten produziert. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass 40 Jahre später der direkte Nachfolger des PEUGEOT 205, der PEUGEOT e-208* (Energieverbrauch in kWh/100 km mit Elektromotor (100 kW) 136 PS: 16,0– 15,5(kombiniert); CO-Emissionen in g/km kombiniert: 0), das meistverkaufte vollelektrische Fahrzeug in Europa werden würde. Aus Boillots Vision, die auf ständiger Innovation beruht, entstanden der PEUGEOT 205 und seine Nachfolger, der PEUGEOT e-208* und der neue PEUGEOT E-208Der neue PEUGEOT E-208bietet heute mehr Allure mit einem einzigartigen Aussehen dank des auffälligen Designs, einer erneuerten katzenhaften Haltung, der neuen Lichtsignatur von PEUGEOT und der modernsten Technik. Er bietet mehr Emotion mit einem noch innovativeren PEUGEOT i-Cockpit®, das den Fahrspaß steigert. Zudem ermöglicht der neue PEUGEOT E-208dank seines neuen 115 kW (156 PS) starken Elektromotorsin Kombination mit einer 51-kWh-Batterie 100 Prozent elektrische Exzellenz mit einer Reichweite von 400 km(WLTP-Zyklus, vorbehaltlich der abschließenden Homologation).PEUGEOT hat seine Verkaufsstrategie für Elektrofahrzeuge in Europa bis zum Jahr 2030 bekannt gegeben: 100 Prozent der verkauften Fahrzeuge von PEUGEOT werden vollelektrisch sein. Das Jahr 2023 stellt einen wichtigen Meilenstein in diesem Plan dar, denn ab diesem Jahr wird jedes Modell der Produktpalette in einer elektrifizierten Version, als vollelektrische Variante, als Plug-In-Hybrid oder mit einer 48V-Hybridmotorisierung, angeboten.