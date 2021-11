Car of the Year 2022: der neue PEUGEOT 308 ist Finalist

2

2

2

2

2

2

2

2

2

61 Jurymitglieder des European Car of the Year (COTY) aus 23 Ländern Europas, wählten den neuen PEUGEOT 308 als Kompaktlimousine und den PEUGEOT 308 SW aus 39 Bewerbern aus, um ihn auf die Liste der sieben Anwärter für den endgültigen Sieg zu setzen. Dies ist das fünfte Mal in neun Jahren, dass ein Modell von PEUGEOT unter den Finalisten ist. Der neue PEUGEOT 308, der das neue Wappen der Marke trägt, besticht durch sein klares und markantes Design, seine fortschrittliche Technologie und seine Effizienz. Die verschiedenen Antriebsarten, darunter zwei Plug-in-Hybridantriebe, ermöglichen die Wahl zwischen Elektro- und Verbrennungsmotoren. Ein vollelektrischer Motor wird die Palette bald vervollständigen.Keine Kategorien, keine Unterteilungen, keine Klassen: Es gibt nur einen Gewinner des Car of the Year, und der Gewinner des Car of the Year 2022 Award wird am 28. Februar in Genf (Schweiz) bekannt gegeben.Mit dem neuen PEUGEOT 308 ist PEUGEOT zum fünften Mal seit 2013 in den geschlossenen Kreis der Finalisten für die Auszeichnung "European Car of the Year" aufgenommen worden. Der PEUGEOT 208 wurde Ende 2019 gewählt (Gewinner 2020), der PEUGEOT 508 (Kompaktlimousine und SW) Ende 2018, der PEUGEOT 3008 Ende 2016 (Gewinner 2017) und die vorherige Generation des PEUGEOT 308 (Kompaktlimousine und SW) Ende 2013 (Gewinner 2014).Die COTY Auszeichnung ist die begehrteste in der Automobilbranche. Die 61 -köpfige Jury kommt aus 23 europäischen Ländern. Jeder von ihnen wählte in einer ersten Abstimmung seine sieben Finalisten aus einer langen Liste von 39 Wettbewerbern. Die Liste der Anwärter und Finalisten ist auf der Car of the Year Website https://www.caroftheyear.org/ zu finden.Der neue PEUGEOT 308 erweitert das Angebot im C-Segment der Limousinen und Kombis. Bis Ende Oktober haben in Europa bereits mehr als 24.000 Kundinnen und Kunden Bestellungen für das Modell getätigt, davon 22 Prozent für die Plug-in Hybride.Der neue PEUGEOT 308 besticht durch seine dynamischen Proportionen und seine Architektur und bietet mehr Platz für die Passagiere in den hinteren Reihen. Sein Design spiegelt die DNA von PEUGEOT wider, mit den vertikalen LED-Leuchten an der Front und den drei Krallen am Heck. Das PEUGEOT i-Cockpit® (sportliches Lenkrad, digitales Kombiinstrument in Augenhöhe, zentraler Touchscreen mit konfigurierbaren Tasten) und die Fahrerassistenzsysteme sind die der neuesten Generation. Seine wiederaufladbaren Hybridmotoren* (180 oder 225 PS) ((Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 308 HYBRID 180 e-EAT8* mit 133 kW (180 PS) in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,2 – 1,1; CO-Emissionen: 27 – 24; Energieverbrauch in kWh/100 km: 15,2 - 14,7(kombiniert) und (Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 308 HYBRID 225 e-EAT8* mit 165 kW (225 PS) in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,2; CO-Emissionen: 28 – 26; Energieverbrauch in kWh/100 km: 15,9 - 15,6(kombiniert)), sowie Benzin- oder Dieselmotoren sind effizient.