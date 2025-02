Alain Favey ist neuer CEO von PEUGEOT

Alain Favey wurde global zum Chief Executive Officer von PEUGEOT ernannt und berichtet ab sofort an Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe Stellantis.



Alain Favey, Absolvent der HEC Paris, verbrachte die ersten 20 Jahre seiner Karriere bei der PSA-Gruppe, wo er als Country Managing Director für Citroën in Dänemark, Belgien, Großbritannien, Italien und Frankreich tätig war. Im Jahr 2009 wechselte er zur Volkswagen AG, wo er mehrere führende internationale Positionen bei der Porsche Holding, Skoda und Bentley innehatte. Seit Juni 2023 ist er CEO der Europcar Mobility Group.



Alain Favey tritt ab dem 3. Februar 2025 als CEO der Marke PEUGEOT bei Stellantis ein: „Ich übernehme mit großem Stolz und Enthusiasmus die Führung der Marke PEUGEOT. Während meiner 35-jährigen Karriere in der Automobilindustrie war es immer meine treibende Kraft, neue Herausforderungen anzunehmen. Der Wechsel zu Stellantis ist in gewisser Weise eine Rückkehr zu meinen Wurzeln, mit besonders spannenden Möglichkeiten, die vor mir liegen. Wir befinden uns an einem technologischen und gesellschaftlichen Wendepunkt in unserer Beziehung zum Auto, und die Marke PEUGEOT ist für mich durch ihre Kreativität und Innovation ein wichtiger Akteur in dieser Entwicklung.“



Alain Favey tritt die Nachfolge von Linda Jackson an, die sich nach 20 Jahren im Unternehmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe Stellantis: „Linda ist eine der Schlüsselfiguren innerhalb von Stellantis. Ihre Entschlossenheit, ihre Führungsqualitäten, ihr Sinn für Innovation und ihre große Professionalität haben eine bemerkenswerte Neupositionierung der Marke PEUGEOT in Frankreich und auf internationaler Ebene ermöglicht, insbesondere mit einer unverwechselbaren Produktpalette, die komplett erneuert wurde und zu 100 Prozent elektrisch ist. Ich möchte Linda für ihr jahrelanges Engagement bei Stellantis und für die wichtige Rolle, die sie beim Erfolg unserer Elektrifizierungsstrategie gespielt hat, danken.“

