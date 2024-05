Ab sofort bestellbar: Der neue PEUGEOT 5008

2

1.2 l HYBRID 136 e-DSC6: Kombination aus einem 100 kW (136 PS) starken PureTech Benzinmotor und einer 48-Volt-Batterie, gekoppelt mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC6.

Polster: Stoff/Kunstleder „Uziris“ in Schwarz mit Ziernähten in Rosa

Fahrmodischalter mit Auswahl zwischen den Fahrmodi Eco , Normal und Sport

, und PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT i-Connect Panorama-Display mit zwei 10-Zoll-HD-Farbbildschirmen (25,4 cm)

Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme: Spurhalteassistent mit Lenkeingriff und Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Active Safety Brake Plus, Einparkhilfe hinten

19 Zoll (48 cm) Leichtmetallfelgen

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Dreiphasiger On-Board-Charger mit 11 kW

Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)

Sitzheizung vorn

Eco-LED-Scheinwerfer und -Leuchten

3-Zonen Klimaautomatik

Polster: Alcantara/Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in Grün

Pixel-LED-Scheinwerfer

LED-Ambientebeleuchtung für Armaturenbrett, Türverkleidungen vorne und hinten und 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay

Heckklappe sensorgesteuert

Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell

Black-Diamond-Dach (Dach in Perla Nera Schwarz)

PEUGEOT i-Connect Advanced mit 21 Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay Navigationssystem: Echtzeitnavigation „by TomTom Services“, Natürliche Sprachsteuerung „OK PEUGEOT“, 2 USB-C Anschlüsse hinten (Laden), Induktive Ladestation (15 W)

induktive Ladestation für kompatible Smartphones

20 Zoll-Aero-Leichtmetallfelgen (50,8 cm) (i.V.m. PEUGEOT E-5008)

Sonnenrollos in Reihe 2

Der neue PEUGEOT E-5008 zeichnet sich durch eine aerodynamische Linienführung und einen raffinierten Innenraum aus, der eine optimale Effizienz gewährleistet. Der markante Kühlergrill wird durch eine schmale, elegante schwarze Zierleiste hervorgehoben, welche sich um die gesamte Front des PEUGEOT E-5008 zieht und in das bei allen Versionen ultrakompakte LED-Scheinwerfer integriert sind.Der neue PEUGEOT E-5008 macht sich Schlichtheit zu eigen, mit sehr glatten, schmalen, vertikalen Seiten, die die Eleganz betonen, indem sie die seitlichen Fensterdichtungen in den Türen verbergen.Der neue PEUGEOT E-5008 ist nach dem neuen PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,7 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) das zweite Modell, das mit dem neuen PEUGEOT Panorama i-Cockpit® ausgestattet ist. Der schwebende 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay (53,3 cm) integriert das digitale Kombiinstrument und den großen zentralen Touchscreen. Die LED-Ambientebeleuchtung kann in 8 verschiedenen Farben individuell gestaltet werden.Der neue PEUGEOT E-5008 wurde von Anfang an als Elektromodell konzipiert und verfügt über eine Reihe von vollelektrischen Motoren, die eine elektrische Reichweite von 500 bis 660 kmbieten, darunter ein AWD-Dual Motor* und eine Long Range Version*.Diese Reihe von Permanentmagnet-Synchronmotoren bietet mehr Leistung und eine bessere Effizienz.Die Versionen mit Zweiradantrieb bieten 157 kW (345 Nm) oder 170 kW (345 Nm). Die Dual Motor Version mit Allradantrieb bietet eine Gesamtleistung von 237 kW (157 kW vorne und 80 kW hinten). Der vordere Motor liefert ein Drehmoment von 157 kW (345 Nm), der hintere Motor (170 Nm).Um das Angebot abzurunden, wird der neue PEUGEOT 5008 in Deutschland auch mit dem neuen 48V-Hybridsystem angeboten:Der PEUGEOT E-5008 basiert auf der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis und ermöglicht je nach Version eine Reichweite von bis zu 660 km, Ladezeit 20 Prozent bis 80 Prozent in 30 Minuten, Fahrspaß, Leistung, Effizienz und vernetzte Dienste und Funktionen (Trip Planner, Smart Charging und Updates „over the air“).Der neue PEUGEOT E-5008 kann in der vollelektrischen Version in den Ausstattungsvariantenundbestellt werden.In der Ausstattungsvariantebietet er folgende umfangreiche Serienausstattungen:Abist folgende Ausstattung enthalten:Der neue PEUGEOT E-5008 ist in sechs Farben erhältlich: Ingaro Blau (serienmäßig), Obsession Blau, Okenite Weiß, Perla Nera Schwarz, Artense Silber und Titanium Grau. Bei der GT-Version ist eine zweifarbige Lackierung mit schwarz glänzendem Dach serienmäßig.Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT E-5008 unter: https://www.peugeot.de/modelle/neuer-5008.html