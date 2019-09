Pressemitteilung BoxID: 765540 (Peters GmbH)

Souvenirartikel als internationale Genuss-Freundschaften

Eine Liaison zwischen Kunst, Kultur und Genuss

Peters präsentiert die neue Art zu grüßen: mit süßen Grüßen aus Deutschland oder Greetings from Germany! Das Design der Souvenirartikel Serie hat längst Kultcharakter. Typisch deutsche Wahrzeichen, Bauten und Berühmtheiten werden in modern illustrierter Skyline-Optik präsentiert. Sie schlagen somit eine Brücke zwischen Kunst, Kultur und Genuss. Ob als Pralinen - oder Trüffelmischung, mit oder ohne Alkohol, diese süßen Souvenirartikel hinterlassen weltweit geschmackvolle Eindrücke.



Pralinen sprechen eine süße Sprache. International verstehen Pralinenkenner die Greetings from Germany mit einem Biss, wenn sie sie erst gekostet haben. Als Mitbringsel oder als Souvenirartikel stehen die Pralinen und Trüffel als Zeichen deutscher Confiserie-Kunst. Denn unter dem Motto Made in Germany steht Deutschland bereits seit längerer Zeit für hochwertige Pralinen. Nicht umsonst heißt es bei Peters: Mit Genuss verführt. Mit diesen neuen Souvenirartikeln zeigen sich die verschiedenen Destinationen dieser Welt von ihrer süßen Seite. Ob München oder London, genauso wie Greetings from Germany oder Aserbaidschan – Peters liefert seine Pralinen Souvenirartikel weltweit im stylisch, farbenfrohen Gewand. Dabei werden die Skylines dieser Welt neuzeitlich illustriert. Zusammen mit den wichtigsten Wahrzeichen und Persönlichkeiten der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Landes werden sie gekonnten in einem Kunstwerk inszeniert.



Souvenirartikel sind eine großartige Idee, um internationale Geschäftspartner, Freunde, Bekannte oder die Familie im Ausland zu grüßen. Die Chocolatiers von Peters genießen international einen guten Ruf als Trüffelspezialisten. So ist es wenig verwunderlich, dass sie mit einem europaweit patentierten Trüffeltäfelchen, namens Pecarée®, Furore machen. Die hauchfeinen Trüffel Täfelchen sind verpackt in widerstandsfähigen Metallschattullen. Diese sind genauso robust wie stylisch. Daher sind diese einzigartigen Pralinen Täfelchen der ideale Souvenirartikel für unterwegs, da sie sich gut geschützt transportieren lassen.

