Upcycling statt Abflussrohr

Bioweinspezialist Riegel gibt Starthilfe bei Upcyling von gebrauchten Speisefetten zur Umwandlung in umweltfreundlichen Kraftstoff. Am 15.05.2023 fand die Vertragsunterzeichnung für das Projekt Jeder Tropfen zählt , zwischen der Gemeinde Orsingen-Nenzingen und Projektleiter Christian Hilbert bei Riegel Bioweine in Orsingen statt.Seit Anfang 2021 ist die HVO-Betriebstankstelle des Bioweinhändlers aktiv, die den firmeneigenen Fuhrpark mit C.A.R.E. Diesel versorgt und so CO(e)-Emissionen von rund 85% einspart. C.A.R.E. Diesel ist ein hochwertiger synthetischer HVO-Kraftstoff. Hydrogenated Vegetable Oils (HVO) werden aus pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen hergestellt, die Riegel von der Firma EDI aus Hohenlohe Öhringen bezieht.Auch jeder Privathaushalt kann sich beim Kochen die Frage stellen, was mit den benutzten Ölen und Fetten passiert. In der Praxis wird täglich jede Menge Öl und Fett den Abfluss heruntergespült oder über den Restmüll entsorgt. Dieter Hallerbach, Leiter Logistik und Umweltbeauftragter meint hierzu: „Die gebrauchten Öle und Fette aus der Küche können wir schlauer und nachhaltiger einsetzen als sie zu entsorgen. Die Basis des Kraftstoffes HVO aber auch die Biokraftstoff-Anteile in Benzin als E5 und E10 sowie handelsüblicher Diesel mit 7% Biodieselanteil, können aus diesen gebrauchten Ölen und Fetten hergestellt werden.“ Das brachte ihn auf die Idee zu recherchieren, ob es dafür Lösungen gibt. Tatsächlich wurde er fündig. Jeder Tropfen zählt ist ein Projekt, bei dem Sammelautomaten in Städten und Gemeinden aufgestellt und kostenlose Behälter für Altspeisefette an Privathaushalte ausgegeben werden. Das Sammelsystem hat ein bayerisches Recyclingunternehmen für die Kommunen entwickelt, damit gebrauchte Speisefette aus privaten Haushalten in umweltfreundlichen Biodiesel umgewandelt werden können. Aus 1,2l altem Speiseöl entsteht laut dem Unternehmen Bio-Kraftstoff für 20 Kilometer. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, denn Öle und Fette in der Kanalisation verstopfen Leitungen und verstärken das Rattenproblem.Die Gemeinde Orsingen-Nenzingen war schnell vom Projekt überzeugt und wird damit die Zweite in Baden-Württemberg, die ihre Speisefette zentral sammelt, um daraus HVO-Kraftstoffe herzustellen. Der Sammelautomat wird zentral in Orsingen aufgestellt und die Sammelbehälter am 21. und 22.10. durch die Vereine der Gemeinde an die Privathaushalte ausgegeben.Riegel Bioweine wurde im Dezember 2022 mit dem Umweltpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Handel & Dienstleistung ausgezeichnet. Das mit 10.000 € dotierte Preisgeld soll in Projekte für Umwelt und Klima fließen. Riegel finanziert das Projekt in der Pilotphase mit einem Teil des Umweltpreisgeldes.