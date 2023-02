Riegel blickt auf erfolgreiche Biofach zurück

Orsingen, zufrieden mit der Resonanz auf der Weltleitmesse für Biolebensmittel zeigt sich Bioweinspezialist Riegel. Zum Auftakt am ersten Messetag begrüßte Geschäftsführer Felix Riegel Bundesminister Cem Özdemir und seine Delegation mit einem Schluck Wein. Insgesamt war die Zahl der Besucher auf dem Stand höher als im Sommer 2022 und dabei besonders der Anteil von internationalen Gästen. Auch viele langjährige Kunden fanden sich zur Verkostung der in diesem Jahr besonders zahlreichen Neuheiten ein. Vertriebsleiter Sebastian Beemelmans: „Die Qualität der Gespräche auf der Messe war sehr gut.“



Als Träger des Umweltpreises Baden-Württemberg 2022 stellt das Unternehmen auch weiterhin eine klimafreundliche Sortimentspolitik in den Fokus. Mit der Kampagne „Mehrweg ist Klimaschutz“ läuft eine attraktive und aufmerksamkeitsstarke POS-Aktion für den Naturkosthandel an, die alle Riegelmarken in der 1-Liter-Mehrwegflasche einbezieht. Gut aufgenommen wurden u.a. die alkoholfreien Weine und Sekte, die in diesem Segment bei Riegel allein im Vorjahresvergleich um 38% zugelegt haben. Mit von der Partie war auch Tochterfirma Dschinn, die ihren Bodensee-Gin „The Beast“ als Pendant zum bekannten „The Beauty“ vorstellte.