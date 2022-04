Riegel auf der Prowein

Bioweinspezialist Riegel freut sich nach zwei Jahren Abstinenz darauf, die Weltleitmesse für Weine und Spirituosen wieder live zu erleben. Gemeinsam mit der Tochterfirma Dschinn, Experte für hochwertige Bio-Brände und -Barspirituosen, präsentiert sich Riegel als kompetenter Partner für das komplette Biosortiment aus einer Hand.



„Es ist schön, zu sehen, dass das Thema Biowein mit der Sonderschau Organic World auf der diesjährigen Prowein in den Fokus rückt. Mit über 35 Jahren Markterfahrung können wir die Stärken eines anspruchsvollen, sehr gut ausgebauten Sortiments von Bioweinen und -spirituosen bis in die Spitzenklasse ausspielen“, sagt Vertriebsleiter Sebastian Beemelmans.



Ein Besuch am Stand lohnt sich, denn die Orsinger haben über 80 Neuheiten im Gepäck. Zum ersten Mal können neugierige Vorreiter aus Gastronomie und Fachhandel spannende Bioweine aus Georgien (Papari Valley) und Slowenien (Guerila Wines) verkosten. Trendprodukte mit wenig Alkohol, wie die spanischen Héllow Weine, und alkoholfreie Weine sind ebenfalls dabei. Highlights setzen u. a. der Verdicchio aus den Marken von Stefano Antonucci und der MONÓLOGO Vinho Verde als Einzellagenwein von A&D Wines.



Auch wenn der Bioweinmarkt sich kontinuierlich entwickelt, weiß man bei Riegel längst, dass man sich auf dem Thema Bio nicht ausruhen kann. So stehen Klimaneutralität und die Decarbonisierung der Transporte ganz oben auf der Agenda. Zahlreiche Informationen dazu gibt es auf dem Stand.



Halle 4 Stand C59