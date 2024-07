Riegel Bioweine nominiert für Lea–Mittelstandspreis 2024

Aus insgesamt 225 Bewerbern wurden am Mittwoch, den 26. Juni die Nominierten des Lea-Mittelstandspreises im Haus der Wirtschaft in Stuttgart bekannt gegeben. Je fünf Nominierte in den drei Kategorien nach Unternehmensgröße und die jeweiligen Preisträger wurden ausgezeichnet. In der Kategorie II für die Unternehmen mit weniger als 150 Mitarbeitern konnte der Bioweinspezialist mit seiner eingereichten Kooperation überzeugen. Riegel Bioweine hatte sich mit dem 2011 gegründeten Förderverein Good Grapes for a Better Life e.V. und den sozialen Projekten für das faire Weingut Stellar Organics in Südafrika beworben. „Richtig toll bewertete die Jury, dass der Geschäftspartner in Südafrika, der die Bioweine produziert, seine Mitarbeitenden fest anstellt und eine Firmenbeteiligung möglich macht.“



Der Lea-Mittelstandspreis mit dem Motto Leistung – Engagement – Anerkennung machte zum 18. Mal das freiwillige soziale Engagement von mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg sichtbar. Eine Auszeichnung für „die, die keinen Preis verlangen“. Für Unternehmer und ihre Mitarbeiter, die Verantwortung zeigen und für die es eine Herzensangelegenheit ist, sich für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt in der Gesellschaft einzusetzen. Geschäftsführer Felix Riegel freut sich über die Nominierung: „Der gemeinsame Einsatz für die Projekte unseres Vereins ist tief in unserer Unternehmenskultur verankert. Das hat die Firma verändert und fördert den Zusammenhalt im Team.“

(lifePR) (