Riegel Bioweine mit dem Umweltpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet

Handwerk

Handel und Dienstleistung

Industrieunternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden

Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden

Sonderpreis für Non-Profit Organisationen

Jurypreis, unter dem Motto „Engagement für Klimaschutz“

Geschäftsführer Felix Riegel und Logistikleiter Dieter Hallerbach durften die Auszeichnung in der Kategorie Handel und Dienstleistung aus den Händen von Umweltministerin Thekla Wallker entgegennehmen. Riegel Bioweine wurde damit für herausragende Leistungen im betrieblichen Umweltschutz sowie für eine vorbildliche umweltorientierte Unternehmensführung mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.Der Umweltpreis des Landes stellt insbesondere für Riegel eine Auszeichnung für kontinuierliches und konsequentes Engagement in den Bereichen Klima- und Umweltschutz dar. Nicht erst seit Rohstoffknappheit und sichtbaren Klimaveränderungen ziehen sich Themen wie Ressourcenschonung oder Umweltschutz wie ein roter Faden durch das Unternehmen. Seit der Unternehmensgründung vor über 35 Jahren durch Biopionier und Vordenker Peter Riegel wurde und wird mit jeder neu gewonnenen Erkenntnis an Stellschrauben gedreht und das Unternehmen oder Teilbereiche davon immer wieder neu justiert. Überzeugt von und überzeugend in ihrem Tun ziehen Geschäftsleitung und Mitarbeiter dabei Kunden und Lieferanten mit und beweisen, dass sich eine umweltorientierte Unternehmensführung auch wirtschaftlich lohnt.Insgesamt 22 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen waren in diesem Jahr für die Finalrunde des Umweltpreises nominiert.Verliehen wurde der Umweltpreis in den Kategorien:Weitere Nominierte der Kategorie waren die Unternehmen DM-Drogerie, Lidl Dienstleistung GmbH, Stadtwerke Tauberfranken GmbH und das Voglhaus Café Konstanz.Riegel gewann den mit 10.000 € dotierten begehrten Preis und wurde somit ganz offiziell für seine Bemühungen honoriert.