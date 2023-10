Riegel Bioweine für Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 nominiert

Seit 2003 pflegen Riegel Bioweine und die Stellar Winery eine außergewöhnliche Partnerschaft, die über die übliche Kunden-Lieferantenbeziehung weit hinausgeht. Für diese einzigartige Unternehmenspartnerschaft wurde die Peter Riegel Weinimport GmbH für den Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.



Der Internationale Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeichnet Unternehmen in Deutschland aus, die in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus dem globalen Süden aktiv dazu beitragen, die Ziele der Agenda 2030 zu verwirklichen. Auf diese Weise leisten sie einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Transformation hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil und Wirtschaften.



Bioweinspezialist Riegel hat Stellar von Anfang an als erstes bio- und fairzertifiziertes Weingut Südafrikas unterstützt und gemeinsam mit seinen Kunden den deutschen und europäischen Markt für die Stellar Weine erschlossen. Dabei wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass Menschen in benachteiligten Regionen eine eigenverantwortliche wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Heute ist die Stellar Winery eine wichtige Institution in der Region, insbesondere für die über 300 Mitarbeiter, Farmer und ihre Familien. Den Mitarbeitenden steht die Möglichkeit zur Beteiligung am Unternehmen offen. Stellar Agri, ein Entwicklungsprojekt des Stellar Empowerment Trusts, hält etwa 45% der Anteile an der Stellar Winery und über 72% direkt am Empowerment Trust.



Durch Spenden über den von Firmengründer Peter Riegel ins Leben gerufenen Förderverein Good Grapes for a Better Life e.V. konnten zahlreiche Projekte der Stellar Foundation finanziert werden. Die Unterstützung durch freiwillige Zusatzprämien auf die verkauften fairen Weine sowie Spenden von Kunden und Privatpersonen ermöglichte es dem gemeinnützigen Förderverein, über 600.000 € an Spendengeldern zu sammeln. Ein beträchtlicher Teil dieser Summe floss in die sozialen Projekte der Stellar Foundation, darunter die Errichtung eines Fußballplatzes zur Freizeitgestaltung der Mitarbeiter, die Anschaffung eines mobilen Klinikbusses zur medizinischen Versorgung abgelegener Farmen sowie die Einrichtung einer Schulküche und einer Nähwerkstatt für die Steilhoogte Schule in der Nachbargemeinde, um nur einige Beispiele zu nennen.



Riegel Bioweine dankt allen, die den Weinen von Stellar Organics ihr Vertrauen geschenkt haben und die Projekte über die Jahre mit Aktionen und Spenden unterstützt haben. Anfang Oktober wird die Jury die Finalisten und die Siegerpartnerschaft des diesjährigen Internationalen Deutschen Nachhaltigkeitspreises bestimmen.