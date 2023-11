Mehrweg-Innovationspreis 2023 für gelungene Kooperation

Inspiriert und unterstützt von Bioweinspezialist Riegel distribuiert Deutschlands größter Getränkeeinzelhändler Getränke Hoffmann sechs Bioweine aus beliebten internationalen Rebsorten im 1-Liter-Mehrwegsystem. Die Marke Hoffmann’s Wein:Bar steht mittlerweile in über 250 Filialen und es kommen weitere Filialen dazu. Die strategische Kooperation zwischen dem Biopionier und Getränke Hoffmann überzeugte die Jury und wurde jetzt mit dem Mehrweg-Innovationspreis 2023 der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet.



Nachhaltige Getränkeverpackungen für die Weinbranche zu entwickeln, einzuführen und zu etablieren, ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Gerade der Getränkeeinzelhandel, der den Großteil seines Sortiments im Mehrwegsystem vertreibt, ist prädestiniert für eine Mehrweglösung in diesem Segment. Bei der Preisverleihung am 14. November 2023 in Berlin wurde das innovative Konzept als „sehr gelungen und unbedingt dazu geeignet, um Mehrwegsysteme im Weinbereich weiterzuentwickeln“, hervorgehoben. Henry Mühlbauer, Vertriebsleiter Nord bei Riegel Bioweine, ist überzeugt, dass „die Kombination aus Bio und Mehrweg nicht nur die Aufmerksamkeit für umweltentlastende Glasverpackungen steigert, sondern auch dem wachsenden Nachhaltigkeitsanspruch der Weinkonsumenten entgegenkommt.“



Zu den Preisträgern gehören ebenfalls die Wein-Mehrweg-Initiativen Verallia Deutschland AG und Wein-Mehrweg eG (Heuchelberg Weingärtner eG) mit der Umsetzung einer wiederverwendbaren 0,75l-Flasche für Weine. Als Vorreiter in Sachen Mehrweg hatte sich Riegel den Initiativen bereits im Frühjahr angeschlossen und die ersten Bioweine in der 0,75l-Mehrwegflasche kommen in Kürze auf den Markt.