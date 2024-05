Bester Rosé Frankreichs

Das Gemeinschaftsprojekt Chapelle Saint Pierre von Biopionier- und Weinimporteur Peter Riegel und Winzer Rémy Soulie trägt Früchte. Der CHAPELLE SAINT PIERRE Rosé hat 91 Punkte beim Meiningers Internationaler Rosé Preis erhalten und wurde als „Bester Rosé Frankreich“ ausgezeichnet.Bioweinspezialist Peter Riegel freut sich: „Eine tolle Auszeichnung und Bestätigung für unser 2017 gegründetes Projekt. Bioweinimport ist eine erfüllende und abwechslungsreiche Tätigkeit. So war es auch nicht Langeweile, die uns dazu bewog, in kleinerem Maßstab selbst in die Weinproduktion einzusteigen. Eher Neugier und die Fragen: „Wie fühlt es sich an Winzer zu sein, mit der Natur zu arbeiten und mit ihren manchmal gnadenlosen Launen zurecht zu kommen? Was bedeutet Klimawandel im Weinberg? Und mit welchen Methoden bringen wir ausdrucksstarke Weine vom Weinberg in den Keller und am Ende auf die Flasche? Wir lernen hier jeden Tag und können mittlerweile sagen: Wir sehen die Weinwelt mit anderen Augen.“Die Auszeichnung ist das Resultat des Zusammenspiels von 400 Jahre Winzererfahrung der Familie Soulié, Peter Riegels Weinnase und der speziellen Lage der Weinberge zu verdanken. 10 Hektar Weinberge schmiegen sich sanft terrassiert, an einen die Region überschauenden Berg. Durch die Höhenlagen ergeben sich Vorteile im Klimawandel, es kann mehr Frische und weniger Alkohol in den Weinen erwartet werden. Die Kapelle, die symbolisch auch die Etiketten der Weine ziert, ist von französischen Fachleuten, die sich auf die Restauration von romanischen Kapellen spezialisiert haben, in mühevoller Handarbeit restauriert worden und setzt nun ein charakteristisches Zeichen. Inzwischen dient die Chapelle Saint Pierre als Kulisse für Trauungen.Neben der Premiumlinie LA CHAPELLE macht der Rosé eine besonders gute Figur: CHAPELLE SAINT PIERRE Rosé 2023 ist ein farbkräftiger Rosé im typischen Languedoc-Stil mit viel reifer roter Frucht in der Nase. Neben Himbeeren und roten Johannisbeeren auch etwas Pflaumen und weiße Schokolade. Am Gaumen ein schöner Schmelz, dabei nicht nur charmant fruchtig, sondern auch angenehm kräutrig: getrockneter Salbei und Rosmarin sorgen für zusätzliche Komplexität. Viel Körper und viel Kraft, dabei sehr eingängig und vielseitig als Speisenbegleiter.Ein kostenloses Verkostungsmuster, können Sie unter marketing@riegel.de anfordern. Alle Ergebnisse des Meiningers Rosé Preises werden mit der Ausgabe 04/24 der Meiningers Weinwelt am 17.05.2024 veröffentlicht.